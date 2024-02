Bilo je nekoč: Laura Linney (Suzy)

Rodila se je na Manhattnu v New Yorku, mama je bila medicinska sestra na onkološkem centru, oče profesor in dramatik, s katerim je preživljala poletja v New Hampshiru in se tam v lokalnem gledališču zaljubila v igro.

Diplomirala je na Univerzi Brown in šoli Julliard, v devetdesetih letih začela z manjšimi filmskimi vlogami in veliko igrala na Broadwayu. Za televizijske vloge je bila kar devetkrat nominirana za emmyja, prejela pa je štiri, medtem ko je bila za oskarja nominirana trikrat: za vloge v filmih You Can Count On me, Kinsey in Družina Savage.

V otroštvu sta bili z Brooke Shields dobri prijateljici.

Ima tudi dva zlata globusa in nagrado SAG. Počasi, a vztrajno je postajala ena najbolj iskanih igralk, ki je znana po karakternih vlogah, kar je zelo dobro dokazala v Skrivnostni reki Clinta Eastwooda.

Film Trumanov šov je bil njen prvi veliki met, v njem je igrala ženo lika Jima Carreyja.

Med letoma 2017 in 2022 je igrala žensko, ki z družino po naključju pristane sredi mafijskih poslov v nadaljevanki Ozark. V drugo je poročena s svetovalcem za odvisnosti Marcom Schauerjem, ki mu je pri 50 letih rodila prvega sina Bennetta.

Nase je opozorila v filmu Izvirni strah ob Richardu Geru.

Z vlogo v filmu Pravzaprav ljubezen je ganila ljudi po svetu.

Za vlogo v nadaljevanki The Big C. o ženski z rakom je prejela emmyja in zlati globus.

Zadnja leta je navduševala v nadaljevanki Ozark kot žena računovodje, ki se po nesreči zaplete v mafijske posle.