Bilo je nekoč: Helen Hunt (Suzy)

Rodila se je v Kaliforniji, njena mama je bila fotografinja, oče pa režiser in učitelj igre. Ko je imela tri leta, so se preselili v New York, v sedemdesetih letih je začela nastopati kot otroška igralka. Slavo ji je prinesla nadaljevanka Mad About You, za katero je prejela tri emmyje, za vlogo v filmu Bolje ne bo nikoli pa je poleg zlatega globusa dobila še oskarja za glavno vlogo. Za tem je dobivala zelo raznolike vloge in nastopala tako v romantičnih komedijah, kakršna je bila Kaj ženske ljubijo, kot v resnih dramah, med katerimi se je znašel tudi film Bobby o urah pred atentatom na Roberta F. Kennedyja. Poročena je bila le enkrat, leto in pol s Hankom Azario, potem pa je bila šestnajst let v razmerju s producentom Matthewom Carnahanom, s katerim ima danes devetnajstletno hčerko Makeno.

Z nadaljevanko Mad About You se je izstrelila med zvezde.

V filmu Tornado ali Twister je igrala meteorologinjo, ki se z bivšim možem znajde sredi hudega viharja.

Z Jackom Nicholsonom sta leta 1998 oba prejela oskarja za glavno vlogo.

V filmu Seanse je igrala seksualno terapevtko, ki tetraplegiku pomaga odkrivati intimno ljubezen.