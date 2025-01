Rodila se je v New Yorku, mami, ki je prepevala v nočnem klubu in bila Playboyevo dekle, in očetu, ki je učil igro in humanistične vede. Starši so se razšli, ko je imela 13 dni. Igrati je začela pri šestih letih in se pri petnajstih osamosvojila od staršev. Njeno šolanje je zaradi obilice gledališkega dela kar trpelo. Igrala je tako z Meryl Streep kot Laurencem Olivierjem, občudoval jo je Andy Warhol. Navdušila nas je v filmih Nezvesta, Pod toskanskim soncem, Viharna noč in Jekleni mož. Pri trinajstih je nastopila v filmu A Little Romance. Tudi v televizijskih vlogah je bila prepričljiva v ...