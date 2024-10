Bil je hiperaktiven otrok in zato kar tri leta hodil k psihiatru (Suzy)

Rodil se je v ameriški Indiani, vsi štirje njegovi stari starši so bili ruski imigranti. Ko je bil najstnik, so se preselili v Kalifornijo. Bil je hiperaktiven otrok, zato je kar tri leta hodil k psihiatru, na taboru za problematične najstnike pa se je na ranču s konji učil odgovornosti.

Ima široko znanje o borilnih veščinah, hkrati pomaga v rešilcu na nujnih poteh. FOTO: Profimedia

Na kolidžu je spoznal Eddieja in Alexa Van Halena. Prepeval je tako solo kot v skupini, potem se bratoma pridružil v bendu Mammoth, ki se je 1974. preimenoval v Van Halen. Štiri leta pozneje so navdušili s prvim albumom, ki je z leti dosegel diamantni status. V naslednjih petih letih so posneli štiri večkrat platinaste albume, znani so bili po pijači, dekletih in rokenrolu. Razšli so se 1985., se za hip ponovno združili 1996. ter spet 2007., ko je veselje trajalo osem let.

Leta 1978 so z Van Halen nastopali kot predskupina Black Sabbath. FOTO: Profimedia

Skupina je leta 2020 dokončno razpadla ob Eddiejevi smrti. Po rezidenci v Las Vegasu je tudi sam leto pozneje naznanil upokojitev. Kljub dolgi verigi deklet se nikoli ni poročil, danes se posveča vizualni umetnosti in slikanju.

Kratek čas je hodil tudi z Brooke Shields. FOTO: Profimedia

Priljubljenost je Rotha zanimala bolj kot Eddieja, ki je stremel h glasbenemu udejstvovanju, zato je prihajalo do nesoglasij. FOTO: Profimedia

Znan je bil po svojih ljubezenskih osvojitvah. FOTO: Profimedia

Skupina leta 2007, ko je z Alexom, Davidom in Eddiejem začel igrati sin slednjega, Wolfgang. FOTO: Profimedia