Betlehemska zvezda pomaga pri travmah in čustvenih bolečinah

Betlehemska zvezda ali kobulasto ptičje mleko je videti nedolžna in krhka, a je v resnici zelo trdoživa rožica. Presenetila me je, da raste v mestu, kjer je največja obremenjenost z izpuhi, zemlja trda in zbita, kjer vsakodnevni sprehodi kužkov poskrbijo za gosto koncentracijo amonijaka in drugih izločkov. Nizke temperature je ne motijo, a potrebuje močno sonce, da jo odpre, kajti v oblačnem vremenu ali ob mraku zapre svoje zvezdaste cvetne liste in težko jo je opaziti, ko se skrije med travo. Skrči se in postane skoraj nevidna. Potegne se vase, tako kot ljudje, ko doživijo šok ali travmo.

Že dr. Bach je prepoznal te njene lastnosti in jo intuitivno začutil kot rastlino, ki pomaga v stanju šoka, travme in pretresa pa tudi v procesu izgube, žalovanja in velike čustvene bolečine. Ta esenca pomaga videti globoko v vzrok in izvor bolečine, ki je povzročila, da se je vaše srce zaprlo. S tem se je prekinila povezava z višjim jazom, lastno svetlobo in ljubeznijo. Esenca te rastline omogoči, da se omehčajo otrdeli spomini in se dvignejo na površje, v naše zavedanje, kjer jih zmoremo sprejeti s sočutjem ter jih lahko spustimo.

Čustvena bolečina, energija in spomini ne poznajo časa. Dokler jih niste pripravljeni zavestno pozdraviti in transformirati, v vašem energijskem telesu delujejo kot temna gmota, ki ovira pretok energije. Temu lahko rečete tudi blokade ali stara prepričanja.

Zmehča energijske ostanke šoka

Travme in zakrčenost energije zaradi šoka lahko nastanejo in se pojavijo:

* v času spočetja, če je mati zanositev doživela kot močan šok.

* v času nosečnosti, ko otrok čuti, kaj se dogaja materi. Če je mati v velikem stresu, njeno telo izloča hormone, ki prek popkovine preidejo v kri in posledično celice zarodka.

* ob porodu – za večino novorojenčkov je porod travmatičen dogodek, zato se ta esenca lahko uporabi takoj po porodu za oba.

* v času otroštva, ko otrok do sedmega leta doživlja svet izključno prek čustev.

* tudi ločitev staršev je za otroka katerekoli starosti običajno travmatična in stresna.

* ob izgubi bližnjih – naj bodo to ljudje ali domači ljubljenčki.

* ob slabi novici, kot so bolezen, izguba zaposlitve, doma, finančne varnosti, vojna, epidemija, recesija, bankrot, prevara, ločitev …

Vse to povzroči, da se energija umakne iz telesa ali pride do močnega krča. Betlehemska zvezda omogoči, da se krč sprosti, energija pa vrne nazaj v telo. Ne glede na to, kako dolgo nazaj se je dogodek zgodil. Celo če je bil dogodek v prejšnjem življenju, je mogoče s to esenco zmehčati energijske ostanke šoka.

Da se lahko končno premaknete naprej

Dolžina terapije z esenco je odvisna od resnosti travme in jo je treba prilagoditi posamezniku. Če ste bili pravkar udeleženi v lažjem trku vozil in ste v stanju šoka, bo zadostovalo, da esenco vzamete nekajkrat zaporedoma in zvečer boste že mirno spali. Če pa je od dogodka minilo zelo veliko časa in vas je zaznamoval za nekaj desetletij, boste morali več mesecev jemati esenco.

Esenca je čudovita dopolnitev svetovanju in terapijam, ki omogočajo razrešitev šokov in travm, saj je zavestno delo ob sočasnem jemanju esence še toliko bolj učinkovito.

Betlehemska zvezda prinese mir in pomirjenost. Omogoči vam, da odžalujete, spustite in odpustite, če je treba. Ponovno vas poveže z vašo lastno svetlobo in vam odvzame težko breme preteklosti, da se lahko končno premaknete naprej. Tudi če ste 93 let stara prababica, boste imeli od tega korist. Vaša duša vam bo zagotovo hvaležna, osebnost v naslednjem življenju pa še bolj.