Benjamin Šeško poskrbi tudi za psihično in mentalno pripravljenost (Suzy)

Po odmevni tekmi s Portugalci je 21-letni reprezentant in napadalec Leipziga dejal: »Neuspeh je samo takrat, ko padeš in ostaneš na tleh. To ne pride v poštev, ko imamo neomajno podporo navijačev. Vrnili se bomo in po tej boleči izkušnji bomo še močnejši!«

Njegove besede niso iz trte izvite, saj postavni mladenič naredi vse ne samo za fizično, temveč tudi psihično in mentalno pripravljenost. Navdušen je nad ameriškim zdravnikom in avtorjem številnih uspešnic dr. Joejem Dispenzo, ki pravi, da je treba za ustvarjanje novega začeti misliti drugače. In da se je treba izviti iz hrčkovega kolesja zasvojenosti s strahom. Pot do tega je med drugim redna mediacija in vizualizacija, kar prakticira tudi Benjamin.

Dispenza pravi, da smo močnejši kot mislimo in da je treba narediti vse, da presežeš sebe, prostor in čas. Beni, kot mu pravijo najbližji in navijači, je še med poletom v Nemčijo z veseljem prebiral eno od njegovih uspešnic.