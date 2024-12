Babica gre na jug, nova premiera (Suzy)

Po natanko 33 letih in enem dnevu se je zgodila slovesna premiera digitalizirane klasike slovenskega filma, ki je nastal v zgodovinskem trenutku med osamosvojitveno vojno in je s svojim nepozabnim humorjem, edinstvenimi liki in nenavadno produkcijsko zgodbo postal kultna točka slovenske filmske dediščine.

Premiera ni bila samo srečanje prijateljev in ljubiteljev slovenskega filma, ampak tudi poklon Vinciju Vogue Anžlovarju, ki je s svojo vizijo in predanostjo ustvaril nekaj brezčasnega. Na dan dogodka je bila v preddverju tudi žalna knjiga v spomin, s katero so omogočili občinstvu, da se poslovi od tega izjemnega ustvarjalca.

Igralka Katarina Čas in režiser Peter Bratuša se dobro poznata, saj sta sodelovala že pri filmih Prebujanja in Gajin svet 2.

Danilo Rošker, dolgoletni direktor SNG Maribor, je s Stašem Ravterjem, direktorjem ljubljanske Opere in baleta, obujal spomine na stare čase, ko sta bila še sodelavca.

Jure Košir si je film ogledal v družbi svoje lepotice Simone Škrobar.

Dalaj Eegol, pionir slovenske hip-hop scene, znan po svojem šaljivem rap komadu Sirni & mesni, je zabaval ministrico za kulturo dr. Asto Vrečko.

Bojan Emeršič in Nataša Matjašec Rošker sta obujala spomine na snemanje in razkrila nekaj zakulisnih anekdot.