Avseniki so se vrnili na odre (Suzy)

Takrat v sicer nekoliko drugačni zasedbi kot danes, ko osvajajo domače in tuje odre. Po krajšem oddihu, ki so si ga po napornem lanskem letu, ko so praznovali 70. obletnico Avsenikove glasbe, vzeli nekateri člani ansambla, so se zdaj že vrnili na odre.

Leta 2009 je na glasbeno pot stopil Sašo Avsenik s svojim ansamblom, takrat se je v Avsenikovi glasbi začelo pisati novo poglavje. Brata Slavko in Vilko sta združila moči in za ansambel napisala nekaj novih skladb ter priredila nekaj starejših. Prvič so člani ansambla Saša Avsenika nastopili še isto leto v kultni televizijski oddaji avstrijske ORF Musikantenstadl oziroma po naše Senik godcev.

Denis in Ana na poročnem potovanju v Miamiju

»Odziv občinstva in gledalcev je takrat presegel naša najbolj smela pričakovanja. Še istega leta smo se zato lotili snemanja skladb, ki smo jih uvrstili na prvo samostojno ploščo Na sončni strani Alp. Kmalu so se začeli nizati nastopi tako doma kot v tujini,« se začetkov spominja harmonikar in vodja ansambla Sašo Avsenik, ob katerem so danes zbrani še basist Aleš Jurman, kitarist Matic Plevel, trobentar Denis Daneu, klarinetist Tommy Budin, pevec Luka Sešek in pevka Lucija Selak.

Matic je s Fehtarji nastopil v Stožicah skupaj z Ladom Bizovičarjem.

Letno opravijo celo po 170 nastopov, kar je seveda izjemno naporno. Zato si vsako leto januarja, ko je nastopov nekoliko manj, nekateri člani vzamejo čas za oddih. Že prejšnji teden se je ansambel spet zbral in se udeležil tradicionalnega Fašenka v Markovcih, kjer so se preoblekli v sladke – banane.

Luka v Los Angelesu

Podal čez lužo

Še pred tem so se nekateri člani potepali po svetu. Pevec Luka se je podal čez lužo, v Los Angeles, kjer je bil z očetom Juretom pred 11 leti. Že takrat ga je to mesto povsem očaralo. »Velikokrat slišim, da je grozno, zmešano in bedno mesto, ampak meni … Beverly Hills, Hollywood, palme, zvok glasnih avtocest, najbolj pisana paleta ljudi, mehiški zvoki, policijske sirene, vonj segretega asfalta, elektrika še vedno nad zemljo po drogovih, široke ceste, prijazni ljudje, odštekano mesto, film, vse to je zame tisti pravi Los Angeles, kjer se počutim malo doma,« je opisal popotovanje.

V ZDA sta se podala tudi Denis in njegova žena Ana Šket Daneu, sicer pevka ansambla Lunca, ki sta se lani poročila, zato je bilo to hkrati njuno poročno potovanje. »Najprej sva bila nekaj dni na Floridi, v Miamiju in na enodnevnem potepu do Key Westa – najjužnejši točki ZDA. Dober teden pa sva preživela na križarjenju po Karibih. Ustavili smo se v glavnem mestu Bahamov Nassau, v San Juanu na Portoriku, v Puerto Plati v Dominikanski republiki in na zasebnem otoku MSC Ocean Cay. Na koncu sva bila še nekaj dni na Miami Beachu. Bilo je lepo, videla sva res veliko lepih kotičkov, vse skupaj je trajalo 14 dni,« nam je zaupala Ana.

Lucija je uživala na Tajskem.

Basist Aleš je, kolikor smo razbrali iz njegove objave na družabnem omrežju, s svojo družino našel čas za smučanje, Matic pa je v tem času skupaj s Fehtarji nastopil na spektaklu Slovenska muska Lada Bizovičarja v Stožicah. Na sončno Tajsko se je odpravila pevka Lucija, ki je raziskovala rajske plaže, nabirala školjke, se potapljala ter preizkušala lokalne dobrote.

Skratka, nekateri so izkoristili proste dni za oddih in sprostitev pred novimi nastopi, ki jih čakajo prav kmalu – 24. februarja bo namreč ansambel Saša Avsenika sodeloval na 40. tradicionalni prireditvi Pod Mengeško marelo, aprila pa se že podajajo na prvo letošnjo večjo turnejo po Nemčiji.