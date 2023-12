Anika Košir - Jenn: Ni treba kričati, da bi bil slišan (Suzy)

V slovenski prostor je vstopila samozavestna in odločna mlada dama, ki dobro ve, kaj hoče. In to pri rosnih osemnajstih. Kot predstavnici nove generacije ji ni vseeno, kaj se dogaja z družbo in naravo okoli nas. Zvedavo zre v svet in raziskuje svoj potencial, za katerega že zdaj lahko opazimo, da je enormen. Predana glasbi išče širino izraznosti in se ne pusti ukalupiti, temveč stremi k svobodi ustvarjanja in odkrivanja globine svojega izjemnega glasu. Pa tudi srca, ki jo vodi in mu zvesto sledi. Na glasbeni poligon se že na začetku podajate s sloganom, da vas ne zanima hipna slava, ampak v o...