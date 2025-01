Ana Roš: Najsrečnejša mama na svetu (Suzy)

Najboljša chefinja na svetu je priznala, da še vedno rada poljublja svoje otroke, četudi so že na pragu odraslosti. Ana Roš Stojan se je razgovorila o pomenu razpotij v življenju, zasebnih in poslovnih.

»Nekatera so marsikaj spremenila. Včasih sem morala biti drzna in ubrati bolj zapletene ceste. Zaradi kombinacije poguma in delavnosti sem dosegla, kar je bilo v moji glavi nedosegljivo. Hiša Franko, izgubljena v alpski džungli, so danes sanje, ki so se uresničile. A moja dosedanja inventura pravi, da je moj največji dosežek ljubezen do svojih otrok. To je bilo najboljše in najpogumnejše križišče mojega življenja,« pravi kulinarična mojstrica.

Trdo je delala, a je vedno našla dovolj časa za edinstven odnos s hčerko. »Če bi dobila tri michelinove zvezdice za materinstvo in še prestižno zeleno kuharsko za svoje otroke, bi bila najsrečnejša mama na svetu,« je potegnila vzporednico med družino in delom.