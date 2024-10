Ana Praznik, Maja Keuc in Žan Serčič iskreno spregovorili o življenjskih izzivih (Suzy)

Dobro duševno počutje je temelj zdravja ter posledično socialne, družinske, družbene blaginje ter kakovosti življenja ljudi, zato mu 10. oktobra z obeležitvijo svetovnega dneva duševnega zdravja posvečamo posebno pozornost. Žan Serčič se je pri komaj petnajstih letih podal na oder oddaje Slovenija ima talent in kmalu izkusil vse pasti javnega življenja. Ljubezen do glasbe je bila močnejša od vseh preprek in danes je 29-letni pevec eden najbolj priljubljenih na naših tleh, a pot do tega je bila dolga in trnova. Glasbenik ni nikoli skrival, da je na poti doživel mnogo lepega in marsikaj slabega...