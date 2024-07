Na to v vročih dneh, ko bi morale svoja telesa brezskrbno nastaviti sončnim žarkom, opozarja igralka Ana Dolinar Horvat, mama treh otrok, ki po rojstvu sina Luna ženske nagovarja in opogumlja s podkastom Mater, z delavnicami pa jim ponuja rešitev, kako se znebiti zakoreninjenih prepričanj. »Naša družba je nevarno obsedena z videzom in z mladostjo. Ko izgubimo mladost, izgubimo moč. O tem nas želijo prepričati – in zelo dobro jim uspeva. Farmacevtska in lepotna industrija zaradi žensk cvetita. Zato ker je videz vse! Je tisto, kar nas določa. Vedno nam manjka samo še en poseg do popolnosti, en ...