Ameriška ljubljenka ima 60 let (Suzy)

Sandra, ki ima v svoji vitrini številne nagrade, med njimi zlati globus in oskarja, je ena najbolj priljubljenih ameriških igralk. Radi jo imajo ne le zaradi izjemnih igralskih sposobnosti, pač pa tudi zaradi simpatičnosti in smisla za humor, saj je na intervjujih in pogovorih vedno zabavna in topla.

Njen oče je bil direktor vojaške pošte v Evropi in delal v Nemčiji, ko je spoznal njeno mamo, nemško operno pevko. Mala Sandra je plesala balet in hodila na učne ure petja ter mamo pogosto spremljala z manjšimi vlogami v njenih produkcijah. Do dvanajstega leta je živela v Nürenbergu, na Dunaju in v Salzburgu ter govorila nemško, kar še danes včasih pokaže, naj bo v filmih ali v zahvalnih govorih.

Jesse ji je strl srce kmalu po največji zmagi njene kariere.

Sandra leta 2019 z Bryanom ter otrokoma Louisom in Lailo

V ZDA je sprva delala kot natakarica in garderoberka, ko se je poskušala prebiti v igralski svet. Uspeh je le dočakala pred natanko tridesetimi leti, ko je zaigrala v filmu Hitrost ob Keanuju Reevesu. Tam se je začela njena uspešna pot po filmskih platnih v različnih žanrih, od romantične komedije Ko si spal do trilerja Čas za ubijanje. Prav njen talent za komedijo je prišel še posebno do izraza in v tem žanru se je uveljavila kot ena boljših igralk. Med njenimi vlogami so vseeno izstopale resnejše, za katere so ji kritiki vztrajno ploskali, predvsem za filma Usodna nesreča in The Blind Side. Za vlogo v slednjem je leta 2010 prejela oskarja, zlati globus in nagrado SAG.

Med zahvalnim govorom na oskarjih ji je iz prve vrste ploskal njen do solz ganjeni mož Jesse James. Nekaj dni pozneje se je izkazalo, da mu je šlo na jok iz drugih razlogov. Mediji so namreč razkrili, da jo je na dolgo in široko varal s številnimi ženskami. Sandra, ki se je navezala tudi na njegove otroke, se je od njega ločila in se skrila pred svetom. Sama je posvojila sina in hčerko, pet let po ločitvi pa spoznala fotografa Bryana Randalla. Par je svojo zasebnost skrbno skrival, skupaj sta bila srečna vse do avgusta lani, ko je umrl zaradi ALS. Odkar ima družino, lepotica veliko manj snema, čeprav gledalci upajo, da jo bodo kmalu spet videli v pomembnejših filmih.