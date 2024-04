V Londonu rojena Jane je kot otrok od očeta prejela igračko, a namesto medvedka ji je podaril plišastega šimpanza. »Mamine prijateljice so se zgražale, misleč, da bom imela nočne more zaradi njega, a on je v meni vzbudil ljubezen do živali.« Poimenovala ga je Jubilee in igračka je še danes na njeni toaletni mizici. Od nekdaj jo je privlačila Afrika. Kot velika ljubiteljica živali si je leta 1957 našla delo v Keniji in poklicala kenijskega arheologa in paleontologa Louisa Leakeyja, ki jo je vzel za svojo tajnico. Poslal jo je v Tanzanijo in ji razkril svoj načrt raziskovanja opic, ko je imela ...