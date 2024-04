77-letna babica smučarke že osmič v Nepal (Suzy)

»Dolga leta sem cele dneve in mesece delala v Tonkini koči pod Vršičem, pa sem si lahko nekaj oddiha privoščila šele novembra, ko je ta hiša odprtih vrat čez zimo zaprla duri. Takrat sem se odpravila, kamor sem si želela.«

Tonka se v kratkem že osmič odpravlja v Nepal. FOTO: osebni arhiv

»Vedno znova me je vleklo na treking v Nepal, ki je res čisto posebna pokrajina, v kateri živijo posebni ljudje,« razlaga neustavljiva 77-letna Tonka Zadnikar, strastna maratonka, hribolazka, kolesarka in babica izjemne smučarke Mete Horvat.

Babica gre v Himalajo! FOTO: Tina Horvat

Po tem, ko je bila že sedemkrat v Nepalu, si je želela lepote Himalaje doživeti še spomladi, in sicer ker takrat tam cvetijo rododendroni, ki jih v naših vrtovih vzgajamo z veliko truda, tam pa rastejo divje in so celotna pobočja odeta v njihove pisane cvetove. Potovanj v Nepal je že tako vešča, da je tokrat kar sama zbrala skupino ljudi, ki so se ji pridružili na poti.