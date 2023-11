60 let po atentatu: nepozabljeni trenutek v zgodovini (Suzy)

Dvaindvajsetega novembra 1963 se je svet ustavil. V Dallasu v Teksasu je pod streli atentatorja umrl 35. predsednik Združenih držav Amerike, 46-letni John F. Kennedy.

Lani so objavili še 13.000 dokumentov o atentatu na JFK-ja.

Zaradi atentata so aretirali Leeja Harveyja Oswalda, nekdanjega marinca, ki se je uril v Sovjetski zvezi, dva dneva po atentatu ga je ustrelil Jack Ruby, lastnik nekega nočnega kluba, ki je umrl štiri leta pozneje v zaporu. Ob vseh teh smrtih je bila preiskava atentata nepopolna in prepredena s številnimi nepravilnostmi, kar je sprožilo veliko ugibanj.

Atentat na mladega, čednega predsednika, čigar vlada je imela zelo napete odnose s komunističnimi državami v času hladne vojne, je presenetil javnost. Prav tako je JFK poskušal spodnesti Fidela Castra in neslavno propadel s svojo invazijo na Prašičji zaliv. A kot najmlajši ameriški predsednik je bil tudi silno priljubljen, mnogi pravijo, da mu je pri tem pomagalo, da je bil zelo spolno privlačen, duhovit, družaben, športen in šarmanten.

Eden od njih je na tiskovni konferenci povedal, da naj bi bila izhodna rana na grlu pravzaprav vhodna, kar pomeni, da sta bila vsaj dva strelca, saj je Oswald streljal od zadaj. Eden od tajnih agentov naj bi mu rekel, naj tega nikoli več ne omeni. Resnica pa bo najbrž ostala skrivnost.

Začetnica vseh teorij zarote

Bil je izobražen, razgledan, citiral je filozofe in pisatelje in predvsem verjel, da bi morali vsi Američani imeti enake pravice, naj bodo črni ali beli. Na nazadnjaški jug je želel vpeljati napredek, svobodo in enakost, kar v deželi, kjer se je ravno zgodil pohod na Washington in je priljubljenost začel pridobivati tudi Martin Luther King, jr., ni bilo ravno preprosto.

Štiriindvajsetletni Oswald, ki pozira s puško, s katero je ustrelil predsednika, naj bi imel veliko težav z duševnim zdravjem.

Njegov atentat so označili za začetnico vseh teorij zarote, saj večina Američanov še danes verjame, da je obstajala zarota, s katero se je čednega predsednika marsikdo želel znebiti: CIA, FBI, Castro, ameriška vojska, KGB in celo podpredsednik Lyndon Johnson, ki je po njegovi smrti zaprisegel kar na letalu. Ob njem je stala Kennedyjeva vdova Jackie, ki ni hotela sleči rožnate obleke s sledovi moževe krvi.

O atentatu je bilo napisanih več kot tisoč neleposlovnih knjig in posnetih več kot 30 filmov, ustvarjenih več kot 200 skladb. Zgodovinskega dogodka so se lotili tudi pisatelji, med drugim je sam Stephen King napisal zgodbo o učitelju angleščine, ki najde prehod v času, se vrne v zgodovino ter poskuša preprečiti atentat. Nedavno so posneli tudi nov dokumentarni film, v katerega so vpletli razkritja zdravnikov, ki so ga poskušali rešiti v operacijski dvorani.

