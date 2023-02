29. stopinja vodi pot usode: Ne podlegajte kaosu, ki vas bo obkrožal

Saturn kot zadnji planet vidnega sveta pooseblja meje, strukturo, sistem in je veliki učitelj. Je planet karme in lekcij, ki jih ponavljamo, dokler ne opravimo naloge. Nato mu sledijo transpersonalni planeti Uran, Neptun in Pluton. Slednji je varuh prehoda med vidnim in nevidnim, svetom, ki je onkraj vidnega. Pogosto nosi naziv planet uničenja, saj so njegova simbolika ponovno rojstvo, transformacija in smrt. Pooseblja feniksa, ponovno vstajenje in regeneracijo. Je višja oktava Marsa, ki je fizična moč, medtem ko Pluton predstavlja duhovno moč.

Ko se planeti znajdejo na 29. stopinji, imajo zelo velik in poseben pomen. Pluton v kozorogu je 29. stopinjo dosegel na valentinovo, 24. marca prvič prešel na 0 stopinj vodnarja, kjer ostane do poletja, 12. junija se znova vrne na 29. stopinjo z rahlimi odmiki, kjer ostaja vse do dokončnega prehoda na 0 stopinj vodnarja 21. januarja 2024. V njem ostane do leta 2044. Saturn zavzame 29. stopinjo vodnarja 27. februarja in na njej ostane do svojega prehoda v ribi 8. marca.

Vsakič, ko eden od planetov preide na zadnjo (29.) stopinjo zodiakalnega znamenja, pride do prelomnic. Ta stopinja simbolizira karmično dokončanje, povezano z energijo planeta ali točke, ki zaseda to stopinjo, začetna, 0 stopinj pa kaže začetno fazo učenja lekcij in se šteje za kritično stopnjo zaradi karmične narave biti znamenja, ki je na začetku.

Globalne prelomnice

Prav zato se bomo v tem času na globalni ravni soočali s prelomnicami, ki bodo v ospredje postavile teme, kot sta na družbeni ravni konec eksperimenta in testa. Soočili se bomo z omejitvami in temami, ki jih moramo obvladati kot družba, spremembami odnosa do odgovornosti, pod vprašanjem bodo družbeni ugled, denar, avtoritete, vztrajnost, kariera, delo, disciplina, vlade, v ospredje prihajajo arhitektura, arheologija in gradbeništvo. Pluton pa bo na kolektivni ravni osvetlil delovanje podzemlja, bančništvo, valute bodo doživele velika nihanja, korupcijo, soočali se bomo s krizami vseh vrst, položaji voditeljev ali avtoritet in njihovimi začetki in konci, v ospredju bodo teme, povezane z rojstvom in smrtjo, tudi obsedenosti, povezane z močjo in nadzorom, obsesivno-kompulzivno vedenje, pretirana uporaba sile, transformacije, globoko kopanje v iskanju resnice, kriza spolnosti in identitete ter krizne situacije kot posledice uničenja. Velike globalne spremembe lahko prinesejo konec ureditve sveta, kot smo ga poznali do sedaj. Začela se bo faza izgradnje novega sveta.

V tem obdobju boste lahko tudi sami prišli do nekega vrhunca v življenju. Če ste dobro delali, pride do izpolnitve, lahko do konca. V ospredju bosta predvsem vaše delo, kariera. Pomembno bo, da imate vizijo, kaj želite, in se začnete učiti novih znanj. Klic duše bo tako močan, da ga ne boste mogli več preslišati. Zdaj bo idealen čas, da izstopite iz sistema in začnete delati kaj na svoje. Preverite, kje v rojstni karti imate znamenji vodnarja in ribe in če naredita tranzitni Saturn in Pluton tudi aspekt na kakšen vaš rojstni planet ali točko.

Planet duše in vaša misija

Planet, ki je na 29. stopinji v rojstni karti, imenujemo planet vaše duše in pomeni, da imate v tej inkarnaciji neko posebno misijo. Označuje vas, vaše najboljše talente ter kariero. Govori tudi o tem, da zaključujete nekaj, kar ste začeli v preteklem življenju. Prav tako 29. stopinja kaže nekaj, kar ste nekoč zelo dobro obvladali. Z veščinami in talenti tega planeta, ki ste jih gojili v številnih preteklih življenjih in so vaša dediščina, boste v tem dosegli vrhunec. Zdaj boste lahko želi sadove svojih številnih preteklih življenjskih prizadevanj!

Poleg tega je 29. stopinja pokazatelj, kje se bosta zgodili sprememba in transformacija, prinaša pa tudi izzive, saj je lahko kritična stopinja, ker bo šel posameznik prej ali slej skozi velik preobrat ali krizo, dokler se ne prebudi v višjo manifestacijo planeta. Gre za duhovno rast in prebujanje potencialov. Včasih je potrebna več kot ena kriza, vse dokler je oseba resnično ne doživi, ne more napredovati. Zato je lahko njeno življenje polno vzponov in padcev do usodnega prehoda, ki ga prestavi na drugo raven.

Sposobni ste premikati gore

Hkrati ta stopinja predstavlja konec nečesa. Prišli ste do vrha, ki je lahko samoten kraj, ki prinaša občutek osamljenosti. A ne pozabite, da je planet na 29. stopinji nagnjen k preobratom, saj kaže, da je zdaj čas za višjo iniciacijo, usojeno misijo in vnaprej določene dogodke, vezane na dejanja iz preteklih življenj, ter da ste sposobni premikati gore in porušiti vse kalupe, ki vam ne ustrezajo – 29. stopinja je namreč na meji med dvema svetovoma. Kot da en del umira in se drugi rojeva. To je meja med tukaj in tam, ko postanemo most med vidnim in nevidnim, preden se zgodi prehod na novo raven bivanja.

V prihajajočih mesecih delajte na sebi, ostanite v svojem centru, da ne boste podlegli kaosu, ki bo vladal. Rušenje starega in izgradnja novega pa bo tudi tema v vašem osebnem življenju, ki bo zajemala vaše delo, status in delovanje v prihodnosti.

Ohranjajte visoko vibracijo.