Znanstveniki ugotovili, da se naša osebnost s staranjem spreminja na bolje

Zanimivo je opazovati dojenčke in majhne otroke. Kljub temu da so šele dobro začeli živeti, da se lahko v prvih letih življenja nahajajo v enakem okolju in so deležni enake vzgoje, lahko opazimo, da ima vsak od njih svoj unikaten karakter. Nekateri uživajo v socialnih interakcijah, drugi se držijo bolj zase. Eni se hitro razburijo, drugi odreagirajo bolj umirjeno. Številne značajske lastnosti se iz otroških let prenesejo tudi v odraslo dobo. Če opazujemo nekega posameznika skozi čas, na ravni enega ali nekaj let bistvenih razlik najverjetneje me bomo opazili. Skozi daljše časovno obdobje pa naj bi bila tudi osebnost spremenljiva.

