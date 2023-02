Zakaj sladkor nadomeščati z medom

Uživanje surovega medu lahko pomaga pri nadzorovanju krvnega sladkorja in zniževanju količine slabega holesterola v krvi, piše v novi študiji, objavljeni v časopisu Nutrition Reviews.

»Ti rezultati so presenetljivi, konec koncev je med v 80. odstotkih sestavljen iz sladkorja. Ne trdimo, da bi morali, če se izogibate sladkorju, začeti uživati med, a ta je za tiste, ki se radi sladkajo, učinkovita zamenjava za rafiniran sladkor, sladke sirupe in podobno, saj je z njim mogoče znižati tveganje za presnovne motnje in srčne težave,« je povedal Tauseef Khan, vodja raziskave in znanstveni sodelavec v prehranskih znanostih medicinske fakultete Temerty univerze v Torontu.

Tamkajšnji strokovnjaki so, da bi določili vpliv medu na srce in presnovne procese, opravili sistematični pregled 18. kliničnih raziskav, ki so vključevala 1100 posameznikov.

Najboljši je surov

Ugotovili so, da je bilo uživanje medu povezano z nižjimi nivoji glukoze v krvi, z nižjo količini skupnega holesterola in z nižjo ravnjo trigliceridov.

Je pa Khan pojasnil, da je bilo znižanje glukoze in holesterola zelo majhno, pa vendar: »To dokazuje, da uživanje medu ne dviguje ravni glukoze v krvi, temveč je na dolgi rok tudi s tega vidika zelo koristno.«

Znanstvenik je še dodal, da obstaja razlika med predelanim in surovim medom in v prid pozitivnih učinkov priporoča surovega, ki zadrži vse naravne hranljive in zdravilne učinkovine.