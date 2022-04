Zakaj je dobro jesti mlado čebulo

Mlada čebula je ena prvih svežih spomladanskih zelenjav in obroki z njo so res okusnejši, pa tudi bolj zdravi. Poglejte pet razlogov, zakaj bi jih morali večkrat popestriti z njo.

Varuje srce

Mlada čebule vsebuje veliko antioksidantov, ki varujejo telesne celice pred prostimi radikali. Tako niža tveganje za kronične vnetne bolezni, ob tem ščiti pred krvnimi strdki, niža krvni tlak ter varuje zdravje srca.

Dobra je za oči

Zaradi prej omenjenih antioksidantov varuje zdravje oči, zlasti jih ščiti pred poškodbami roženice. Vsebuje še vitamin A, ki je nepogrešljiv za dober vid. V samo enem steblu mlade čebule so trije odstotki dnevno priporočene količine vitamina A.

Krepi kosti

V mladi čebuli je veliko vitamina C. Ta je pomemben za močno odpornost, za lepo kožo ter tudi za zdravo gostoto kosti. V enem steblu mlade čebule je 20 odstotkov dnevno priporočene količine vitamina C ter dva odstotka vitamina K, ki je prav tako ključen za močne in zdrave kosti.

Uravnava holesterol in krvni sladkor

Dokazano je, da redno uživanje mlade čebule pozitivno vpliva na količino holesterola in sladkorja v krvi.

Izboljšuje kvaliteto kože

Mlada čebula zaradi vitamina C spodbuja nastajanje kolagena v telesu, ta je nepogrešljiv za lepo in zdravo kožo, po zaslugi katerega je ta bolj napeta, na obrazu pa zato manj gub. Tudi za lep in mladosten videz naj bo torej mlada čebula redno na jedilniku.