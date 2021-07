Za seks nismo prestari

S partnerjem se pogovorimo o tem, kaj nas muči, in to poskušamo rešiti skupaj. FOTO: Monkeybusinessimages/Getty Images

Čeprav je seks v zrelih letih še vedno tabu, številne raziskave po svetu navajajo spolno aktivnost ljudi v visoki starosti. Iz raziskav je znano tudi, da hormonska nadomestna terapija prispeva k večji kakovosti spolnega življenja in tudi spolni želji.»V Sloveniji je raziskavo o spolni aktivnosti po 55. letu opravila kolegica dr., ki je pokazala, da je spolno aktivnih več kot 80 odstotkov žensk, med njimi več kot dve tretjini večkrat na mesec, 10 odstotkov pa večkrat na teden. Zgolj 14 odstotkov žensk v omenjeni raziskavi je bilo spolno aktivnih samo nekajkrat na leto,« pravi, dr. med., strokovnjakinja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).Res je, da s starostjo pada raven spolnih hormonov, zato se z leti zmanjšuje spolna želja in s tem pogostost spolnih odnosov. Sivi lasje, gube in druge spremembe na telesu marsikomu povzročijo predsodek in misel, da je obdobje spolnosti minilo. Po drugi strani pa se pojavijo tudi fiziološke spremembe, ki vplivajo na potek spolnega odnosa.Kot je povedala sogovornica, so najpogostejši problemi pri spolnem aktu v zrelih letih atrofični vaginitis, to je suhost nožnice pri ženskah, in težave oziroma nesposobnost erekcije pri moških. »Na spolno željo in pogostost spolnih odnosov vplivajo nekatera bolezenska stanja in zdravila. Tako so npr. dokazali manjšo spolno aktivnost pri ženskah, ki jemljejo antidepresive in pomirjevala. Tudi številne bolezni, ki se pojavijo s starostjo in vplivajo na splošno kondicijo telesa, vplivajo na izvedbo spolnega akta in doživetje orgazma,« pove Leskovškova in poudari, da nikakor ne smemo zanemariti vloge partnerja ter njegove pripravljenosti za seks.Ovira za seks v zrelih letih, po 65. letu, so lahko tudi nekatera resna obolenja. Pri takšnih, ki ne dovoljujejo fizičnih naporov, je spolni akt lahko nezmožen ali celo prepovedan, pravi sogovornica in doda, da orgazem pri spolnem aktu pač ni vse. »V spolnem življenju v zrelih letih vse bolj v ospredje prihaja spoznanje o vrednosti čustvene bližine, ljubečega odnosa, zaupanja, izražanja želja, ponujanja užitkov, razvajanja drug drugega in podobno.« Zadovoljujoča spolnost v zrelih letih je vsekakor možna tudi brez erekcije in orgazma.Evita Leskovšek tudi poudarja, da je pri dobrem odnosu in spolnem življenju še kako pomembna dobra komunikacija med partnerjema. Tudi glede reševanja fizioloških težav je prvi korak, da se s partnerjem pogovorimo, kaj nas muči, in to poskušamo rešiti skupaj.Otresti se moramo predsodkov, še izpostavlja sogovornica, saj si je za spolnost treba vzeti čas, graditi na odnosu, se ljubkovati in veliko dotikati. Naslednji korak je poiskati pomoč pri strokovnjaku. »Težave s suho nožnico in posledično bolečim spolnim odnosom za žensko uspešno zdravimo z lubrikanti in hormonskimi kremami, ki se nanesejo lokalno, pri moških pa je poleg čudežne tabletke še vrsta drugih metod zdravljenja, odvisnih od simptomov in zdravstvenega statusa. Pri ženskah pomaga tudi nadomestno hormonsko zdravljenje, ki med drugim poveča tudi spolno željo,« pojasni sogovornica.Že pred nastopom zrelih let lahko veliko za zadovoljivo spolno življenje naredimo sami z zdravim načinom življenja, v tem obdobju pa prav posebno, pravi strokovnjakinja. Izpostavi še, da se ženske s svojimi težavami tudi premalo obračajo na svojega ginekologa. Poleg tega imamo pri nas na voljo tudi različne oblike pomoči, poleg medicinskih, psihoterapevtskih še ambulante za težave v spolnosti. Raziskave so dokazale tudi povezavo med telesno aktivnostjo in spolno željo ter pogostnostjo spolnih odnosov, iz tega seveda izhaja priporočilo za čim več gibanja, tudi v zrelih letih.