Vid vpliva na učenje

Človek je vizualno bitje, kot ocenjujejo strokovnjaki, približno 80 odstotkov vsega učenja opravi po vizualni poti. To dejstvo je še kako pomembno v zgodnjih fazah človekovega razvoja, torej v otroštvu. Pogosto se namreč zgodi, da se pri otroku prve učne težave, ki se kažejo denimo kot slabše bralno razumevanje, zmanjšana zbranost, izogibanje branju, tudi težave pri pomnjenju prebranega, pojavijo prav zaradi slabšega vida. In prav zato je pomembno, da starši temu posvetijo dodatno pozornost. Strokovnjaki svetujejo, naj otroka na prvi pregled vida odpeljejo že pri šestih mesecih, nato še pri treh letih. Potem pa otrokov vid preverjajo vsaj enkrat na leto.

Zaradi utrujenosti oči vas lahko daje močan glavobol. FOTO: Aaronamat, Getty Images

Težave z zbranostjo Eden od prvih znakov utrujenosti so boleče, pekoče in srbeče oči. Posameznike lahko doleti tudi zamegljen ali dvojni vid in hkrati glavobol. Zelo pogoste so bolečine v vratu, ramenih ali hrbtu. Pa tudi povečana občutljivost za svetlobo. Nekateri imajo občutek, da oči sploh ne morejo imeti odprtih. Drugi se ob vsem tem težje zberejo.

Redne preglede vida, vsaj enkrat na dve leti, bi morali opraviti tudi odrasli. Pa četudi imajo občutek, da nimajo težav. Človek se namreč na slabši vid privadi in šele pri obisku okulista ali optika ugotovi, da vid le ni tako več oster, kot je menil. Vsaj enkrat na leto bi morali na pregled tisti odrasli, ki imajo določene dejavnike tveganja, to so na primer družinska anamneza očesne bolezni (glavkom in degeneracija makule), sladkorna bolezen ali visok krvni tlak, prav tako če nosijo očala oziroma kontaktne leče, jemljejo zdravila, ki imajo lahko neželene učinke, povezane z očmi, so v preteklosti že utrpeli poškodbe oči ali pa opravili operacijo na očeh (siva mrena). Pogosteje bi morali na preglede tudi tisti, ki opravljajo vizualno zahteven poklic ali tistega, ki lahko predstavlja nevarnost za oči (npr. gasilec, mehanik in varilec).

Za pregled ni nikoli prezgodaj. FOTO: Motortion, Getty Images

Otroci s težavami pri branju naj opravijo temeljit pregled vida.

Za oči je sicer treba skrbeti ves čas. To je še posebno pomembno, če vsak dan več ur uporabljamo računalnik oziroma dlje časa gledamo v zaslon mobilnega telefona. Zaradi tega namreč manj mežikamo, zato so oči bolj suhe. Da bi to preprečili, strokovnjaki svetujejo, da pred računalnikom sedite pokonci. Ramena naj bodo sproščena, vrat vzravnan, pogled imejte usmerjen naprej. Zelo hitro mežikajte od 10 do 15 sekund, nato pa počasi in nežno zaprite oči. To ponavljajte, dokler ne boste začutili, da je izginila neprijetna napetost okoli oči. Priporočljiva je tudi vaja 20/20/20: vsakih 20 minut poglejte na razdaljo 20 metrov za 20 sekund. Večkrat odmaknite pogled od ekrana na rob mize, proti oknu in v daljavo; tople dlani položite za nekaj minut na zaprte oči, občutek bo blagodejen.