Vaja za ravnotežje: z odprtimi očmi pol minute stojimo na levi nogi, nato na desni

Imeti oziroma ohranjati dobro ravnotežje je zelo pomembno za naše zdravje, na koncu koncev imamo tako manj možnosti za padce, ki so lahko v zrelih letih vzrok hudih poškodb. Morda ste že slišali, da je stanje na eni nogi dobra vaja za ravnotežje – pa ste vedeli, da se da iz tega, koliko časa lahko tako vztrajate, razbrati tudi, kako dolgo boste živeli v dobri psihofizični kondiciji, in celo, ali boste zboleli za demenco?

Boljše ko bo ravnotežje, bolje bomo preprečevali padce. FOTO: Ghoststone/Getty Images

Raziskave so se lotili na univerzi v Kjotu na Japonskem, kjer so prosili več sto starejših ljudi, naj z zaprtimi očmi čim dlje stojijo na eni nogi, nato so jim slikali možgane. Pri več kot 30 odstotkih tistih, ki so imeli težave z ravnotežjem, se je izkazalo, da imajo bolezen malih možganskih žil, drobne krvavitve ali oboje, zaradi česar so izpostavljeni večjemu tveganju za možgansko kap in demenco.

Na Otoku se je raziskave lotil Medical Research Council; že leta 1999 so prosili 2760 ljudi, starih 53 let, naj opravijo tri teste: merili so moč njihovega oprijema, kolikokrat v minuti lahko brez pomoči rok vstanejo iz sedečega položaja in kako dolgo lahko stojijo na eni nogi z zaprtimi očmi. Po 13 letih so ugotovili, da jih je medtem 177 umrlo: 88 zaradi raka, 47 zaradi srčnih bolezni in 42 zaradi drugih vzrokov.

Od 15 do dveh sekund Mlajši od 40: z odprtimi

očmi 45 sekund, z zaprtimi 15 40–49 let: z odprtimi očmi 42, z zaprtimi 13 50–59: z odprtimi 41, z zaprtimi 8 60–69: z odprtimi 32, z zaprtimi 4 70–79: z odprtimi očmi 22, z zaprtimi 3 80–99: z odprtimi 9, z zaprtimi 2

Podatki o ravnotežju so bili najboljši indikator napovedi smrti, kajti tisti, ki so se na tem testu odrezali najslabše, stali so denimo po 2, 3 sekunde, so imeli trikrat večjo možnost za smrt v naslednjem dobrem desetletju.

Vaja dela mojstra

Test je preprost: sezujete se, roki daste na bok in dvignete eno nogo – lahko nazaj ali vstran. Ko boste pripravljeni, zaprite oči. Morda boste presenečeni, kako hitro vas začne zanašati. Testa je konec, ko med lovljenjem ravnotežja klonete in nogo spustite na tla. Koliko časa vam je uspevalo? Idealno je, da je poleg vas nekdo, ki gleda na uro in vas v primeru grozečega padca ulovi. Da bi dobili rezultat, vajo ponovite večkrat, denimo trikrat, in izračunajte povprečni čas. Naj vas pomirimo: če ste starejši od 40, boste morda zdržali 10 sekund. Okviren čas za posamezne starostne skupine je v okvirčku.

Ravnotežje lahko izboljšamo z vajo, med umivanjem zob z odprtimi očmi pol minute stojimo na levi nogi, nato na desni.

Dobra novica je, da lahko ravnotežje izboljšamo. Z vajo, seveda. Denimo med umivanjem zob. Z odprtimi očmi pol minute stoje na levi nogi, nato na desni, ponovite. Osvojite kakšno vajo iz taj čija, vadbe, ki kombinira dihanje, relaksacijo in povezane mehke gibe, in bodite čim več v naravi, gozdu.