Upad hormonov: vsak ima svojo pavzo

Menopavza in andropavza sta naravni stanji, ki ju ženske in moški doživljamo različno. Medtem ko se o menopavzi ve tako rekoč vse, pa so moški veliko bolj zadržani, ko beseda nanese na to, kako se počutijo, ko pridejo v tretje življenjsko obdobje.

Kot pravijo psihologi, je obema stanjema skupno to, da lahko pri posameznici in posamezniku upad hormonov, pri ženski estrogena in progesterona, pri moškem pa testosterona, povzroči najrazličnejše posledice, in to na vseh življenjskih ravneh, v najhujšem primeru pa tudi veliko osebnostno krizo.

Nastopi postopno

Andropavza pri moških nastopi postopno. Raven testosterona se lahko začne manjšati že po 30. letu in naj bi odtlej vsako desetletje upadla za 10 odstotkov. Tak postopni upad se lahko povezuje z nihanjem razpoloženja in depresijo, vročinskimi oblivi, potenjem, izčrpanostjo, razdražljivostjo in slabšim spominom.

Čeprav sta meno- in andropavza naravni stanji, lahko močno vplivata na kakovost življenja. FOTO: Halfpoint/Getty Images

Za stanje so značilni tudi nižji libido, težave z erekcijo in slabša potentnost, vendar andropavza pri moškem ne pomeni konca reproduktivne kapacitete, saj lahko še v visoki starosti postanejo očetje. Vidne spremembe, ki so vezane na znižanje testosterona, so izguba las in šibkejša poraščenost, višji glas, zmanjšanje mišične mase in povešanje maščobnega tkiva.

Tretjina življenja po menopavzi

Menopavza pride po zadnji menstruaciji v življenju ženske, to je okoli 50. leta starosti. V razvitem svetu se pojma menopavza drži nekaj slabšalnega, saj naj bi ženske svojo življenjsko vlogo do takrat že odigrale. Vendar seveda ni tako, saj ženske danes preživijo tretjino življenja po menopavzi, od tega deset in več let delovnega obdobja. Ne glede na to jih veliko trpi zaradi nespečnosti, potenja, nekatere pa so neprestano živčne in razdražljive.

Na voljo je ogromno tehnik in načinov, s katerimi si lahko pomagamo pri sprejemanju staranja.

Vse to so posledice hormonskega neravnovesja, pravijo zdravniki in dodajajo, da so motnje spomina in koncentracije, spremembe razpoloženja, depresivno razpoloženje, pomanjkanje libida, nespečnost, utrujenost, nabiranje maščobe v predelu trebuha, bolečine v sklepih, suha koža, glavoboli, migrene pred menstruacijo, tudi želja po sladkem, najpogostejši znaki, ki nakazujejo, da se ženska bliža menopavzi ali v njej že je. Prehaja v obdobje, ko ni več plodna, menstruacije pa postanejo zelo različne, lahko so krajše in močnejše ali daljše in močnejše, lahko kakšen mesec tudi izostanejo.

Raven testosterona lahko začne upadati že po 30. letu in vsako vsako desetletje upade za 10 odstotkov.

A ženska v menopavzo preide šele, ko menstruacija izostane dvanajst mesecev zapored: menopavza namreč pomeni zadnjo menstruacijo. Še prej pa se pojavi predmenopavzno obdobje, ki lahko traja do deset let in se izteče v značilne simptome: od vročinskih oblivov do nihanja razpoloženja, nočnega potenja, motenj v koncentraciji, pozabljivosti, nespečnosti, zaskrbljenosti, anksioznosti in depresivnosti.

Soočanje s spremembami

Dejstvo je, da se tako moški kot ženske s staranjem soočamo s spremembami. Te lahko povzročijo tudi psihične stiske. Kot pravi psihologinja dr. Tjaša M. Kos, so te močnejše, če je samopodoba močno seksualizirana in osnovana na zunanjem videzu.

Psihične stiske so močnejše, če je samopodoba seksualizirana in osnovana na zunanjem videzu.

Če se tako zaplete, da si ne znamo pomagati sami, je smiselno poiskati strokovno pomoč, svetuje. Psihoterapevt ali svetovalec nas bo znal usmeriti in nam pomagati, da bomo sprejeli pojave staranja in obenem znali poskrbeti zase. Na voljo je namreč ogromno tehnik in načinov, s katerimi si lahko olajšamo situacijo, jo sprejmemo in vidimo tudi pozitivno plat menopavze in andropavze.