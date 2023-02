To so zavezniki v boju proti okužbam

O tem, kaj je zdrava prehrana, lahko dandanes beremo že skoraj na vsakem koraku. Pa naj gre za to, kako se izogibati mastni hrani ali pa uživati čim več sadja in zelenjave oziroma izbirati izdelke s polnozrnato moko. V primeru prebavnih težav lahko najpogosteje slišimo nasvet: jejte probiotične jogurte. Probiotiki so namreč specifični mikroorganizmi, ki pomagajo odpraviti neravnovesje v črevesni flori, so žive bakterije, ki razgrajujejo hrano, ki jo pojemo, in hkrati uničujejo škodljive mikroorganizme. Po drugi strani pa poznamo tudi prebiotike.

Zdravo črevesje je nujno za splošno zdravje. FOTO: Nastco, Getty Images

Razliko med enimi in drugimi strokovnjaki razložijo tako: probiotiki so dobre bakterije, ki jih vnesemo v črevesje, da rastejo in uničujejo slabe bakterije, prebiotiki pa so neke vrste hrana za dobre bakterije – to pomeni, da pomagajo pri rasti probiotičnih bakterij, ki so že prisotne v telesu, in delujejo kot neke vrste gnojilo. Za dobro delovanje črevesne flore tako potrebujemo ene in druge. To je, nadaljujejo strokovnjaki, zelo pomembno za posameznikovo splošno zdravje, saj zdravo črevesje pripomore k ojačanemu imunskemu sistemu (zmanjševali naj bi pogostnost okužb, denimo prehlada) pa tudi k zdravi telesni teži in uravnoteženi ravni sladkorja v krvi.

Če moramo jemati antibiotike, lahko trpimo za prebavnimi motnjami. FOTO: Fahroni, Getty Images

V obdobju, ko vas napade bolezen, zdravnik pa vam predpiše jemanje antibiotika, se lahko zelo hitro srečate s prebavnimi motnjami. Antibiotiki namreč zelo radi porušijo ravnovesje v črevesni flori. Zato strokovnjaki svetujejo, da se v takih primerih jemlje probiotične nadomestke, in sicer vse dokler moramo jemati antibiotike. Vse to seveda storite po nasvetu z zdravnikom. Probiotiki torej koristijo pri driski, krajšajo jo in tudi preprečujejo, pomagajo tudi zmanjševati pogostost trebušnih viroz.

Pozitivno vplivajo na delovanje črevesne flore.

Sicer pa vsekakor velja, da uživate jogurte, ki vsebujejo probiotične bakterije, mehke sire, fermentirano mleko, kefir, tudi kislo zelje. Strokovnjaki priporočajo tudi uživanje banan, ki ne vsebujejo le pro- in prebiotikov, temveč tudi vlaknine, ki pomagajo uravnavati prebavo. Prebiotike najdemo še v polnozrnatem kruhu in koruzi, izbiramo tudi ječmen, oves, laneno seme, čebulo in česen, stročnice, špinačo in med.