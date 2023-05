To so nasveti, ki pomagajo, da od obiska v ordinaciji odnesete kar največ

Problematika pomanjkanja družinskih zdravnikov ter njihova preobremenjenost sta splošno znani temi, o katerih zadnje čase še posebno veliko govorimo, čeprav sta znani že več let.

So zaupanja vreden vir podpore za bolnike in družine.

19. maj je svetovni dan družinskih zdravnikov, letos poteka pod geslom Družinski zdravniki: srce zdravstvene oskrbe. Imajo ključno vlogo pri spodbujanju zdravja in dobrega počutja posameznikov in skupnosti. Zaradi njihove predanosti, sočutja in strokovnega znanja so srce zdravstvene oskrbe in zaupanja vreden vir podpore za bolnike in družine. Pacienti včasih radi tarnamo in se pritožujemo nad zdravniki, ob tem pa pozabimo, da lahko k boljši izkušnji obiska veliko prispevamo tudi sami.

Naročanje na pregled

Preden obiščete zdravnika, se morate, razen v nujnih primerih, naročiti, in sicer pri svojem osebnem zdravniku ali tistem, ki ga nadomešča, in ne pri kom tretjem, saj tako zasedete termine drugim pacientom. Na pregled pridite najmanj 10 minut prej. Če vas ne bo, zdravnika o tem obvestite. Ne pozabite na kartico zdravstvenega zavarovanja.

Razmislite o nujnosti obiska

Premislite, ali je vaše stanje res takšno, da se morate oglasiti v ambulanti, ali pa si lahko pomagate sami. Če ste prehlajeni, imate gripo ali ste v dvomih, pokličite zdravnika po telefonu ali mu pišite po elektronski pošti. Veliko zdravstvenih domov ima na spletu dostopne informacije o tem, pri kakšnih stanjih morate obiskati zdravnika in kdaj to ni zares potrebno, preberite jih.

Družinski zdravniki imajo ključno vlogo pri spodbujanju zdravja in dobrega počutja posameznikov in skupnosti.

V nekaterih primerih, denimo prvi dan vročine pri otroku, je obisk preuranjen, saj zdravnik zaradi pomanjkanja simptomov ne bo mogel videti, kaj točno je z otrokom narobe. Obisk, če ni drugih alarmantnih simptomov in če vročina ni previsoka, svetujejo po treh dneh.

Pripravite se na obisk

Razmislite o simptomih, ki jih imate in kaj boste verjetno morali povedati o njih. Če vas nekje boli, vas bo zdravnik najverjetneje vprašal, kakšna je bolečina in kdaj se pojavlja. Vedno povejte, katera zdravila jemljete in ali ste na kaj alergični, prav tako povejte o morebitnih preteklih boleznih in poškodbah ter družinskih zdravstvenih težavah.

Pametni pišejo

Da bo pregled potekal hitreje, si sestavite seznam morebitnih vprašanj. Vprašajte vse, kar vas zanima, ne bodite sramežljivi – povejte vse, kar vas glede zdravja teži, zadrega je odveč. Če ste pozabljive sorte, si zdravnikove odgovore in navodila zapišite na list papirja. Nekateri zdravniki dovolijo, da pogovor z njimi snemate, vendar morate prej obvezno vprašati za dovoljenje.

Prinesite dokumentacijo

S sabo prinesite vse papirje, ki ste jih dobili v zadnjem času: rentgenske slike, izvide preiskav pri specialistih, morebitne rezultate samoplačniških testov in podobno. Če jemljete veliko zdravil, naredite seznam in ga zdravniku izročite ob prihodu v ambulanto. Zdravnik bo hotel vedeti, katero zdravilo jemljete, kako pogosto ga jemljete in v kakšnih odmerkih. Če so simptomi, ki ste jih opazili, zapleteni, vodite dnevnik in ga seveda vsakokrat prinesite s seboj.

Upoštevajte navodila

Zdravnik vam bo po pregledu morda predpisal določena zdravila ali vas napotil v laboratorij čez nekaj dni. Upoštevajte, kar vam naroči, in ne pozabite na datum naslednjega pregleda, na katerem bo preveril, ali se je vaše stanje kaj izboljšalo.

Če se boste pred obiskom naročili, boste manj čakali. FOTO: Gorodenkoff/Getty Images