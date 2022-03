To je pomembna lastnost, ki kaže na nadpovprečno inteligenco: jo imate?

Čeprav ljudje na splošno radi mislimo, da smo pametnejši, kot v resnici smo, obstaja nedvoumen pokazatelj nadpovprečnih sposobnosti. Velika študija Univerze v Novi Mehiki je namreč pokazala, da imajo nadpovprečno inteligentni ljudje več skupnega, a ena od lastnosti bistveno izstopa.

Gre za smisel za humor, torej ostrino, ki dokazuje hitrost mišljenja, obdelave misli in umeščanja stvari v kontekst na ustvarjalen način. Tako je humor pomemben pokazatelj možganskih sposobnosti, ne glede na to, ali je črn, na svoj ali tuji račun. Ključnega pomena je predvsem hitrost razmišljanja, poudarjajo znanstveniki.

Zahvalite se lahko tudi staršem

Genetski dejavniki pomembno določajo otrokovo inteligenco, zlasti gen FNBP1L, ki nosi starševske kode, je pokazala študija Univerze v Queenslandu. V njej so znanstveniki analizirali vzorce DNK več kot 18.000 otrok iz Avstralije, Nizozemske, Združenega kraljestva in ZDA, starih od 6 do 18 let, nato pa vzorce primerjali z rezultati IQ testov. Ugotovili so, da posamezne variacije v otroški genetski kodi vplivajo na rezultate njihovih testov, zato naj bi naši geni določali približno 40 odstotkov celotne inteligence.

»To spoznanje je rezultat največje študije na temo otroške inteligence in je dodaten dokaz, da so geni pomembni in celo pomembnejši od izobraževanja za oblikovanje otrokove inteligence,« je povedal vodja študije, profesor Beben Benyamin. Znanstveniki menijo, da lahko to odkritje močno vpliva na boljše razumevanje duševnih težav pri otrocih.