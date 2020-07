Televizije v prid zdravja ne glejte več kot dve uri na dan

Na univerzi Glasgow so izvedli raziskavo, v katero je bilo vključenih 500.000 prostovoljcev, starih od 37 do 73 let. Strokovnjaki so jih spremljali 12 let, natančneje v obdobju med letoma 2006 in 2018 ter prišli do zaključka, da bi z omejevanjem časa pred televizijo smrtnost lahko znižali za 7,97 odstotkov. Manj sedenja, boljše zdravje Prav tako so dokazali, da bi z omejevanjem gledanja televizije na dve uri dnevno lahko znatno koristili zdravju. Kajti, kot so zapisali v končnem poročilu, dolgo sedenje pred zasloni viša tveganje ta nekatere oblike raka ter za bolezni srca in ožilja.

Znanstveniki zato polagajo na srce, da bi morali zmanjšati čas, ki ga preživimo pred zasloni, kritična s tega vidika pa ni zgolj televizija, temveč spremljanje vsebin z vseh vrst zaslonov.

»Naša študija podpira številne predhodne dokaze, da pretiravanje s televizijo in na splošno pretežno sedeč način življenja negativno vpliva na zdravje,« je povedal Hamish Foster z univerze Glasgow, ki je vodil omenjeno raziskavo in dodal:

»Sugerira, da bi z omejevanjem gledanja televizije lahko preprečili številne negativne učinke na zdravje in tudi prenekatero smrt.« Še druge slabe navade Ob tem strokovnjaki navajajo, da ne zgolj televizija sama po sebi, temveč tudi z njo povezane navade vodijo v težave z zdravjem. »Opazili smo, da nižji socialni status vpliva na čas, ki ga posameznik preživi pred televizijskim zaslonom. Tu so še nezdravi prigrizki, ki so pogosto sinonim za preživljanje časa pred ekrani, vse to pa seveda pripomore k poslabšanju zdravja.«