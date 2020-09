Šest učinkovitih rešitev, če vas peče zgaga

Vzroki za pekočo zgago so različni, največkrat pa je zanjo kriv neposrečen zbor živil, ki povzročajo zoprn občutek v prsnem delu in tudi vračanje želodčne kisline v požiralnik. Na srečo obstajajo preprosti načini, ki pekočo zgago omilijo ali povsem preženejo. Kamilični čaj Po obroku, ki bi lahko povzročil pekočo zgago, si privoščite skodelico kamiličnega čaja, saj ta koristi delovanju prebavil in manjša tveganje za sicer pogosto prebavno težavo. Ingverjev čaj Če vas peče zgaga, naribajte manjši košček korenine ingverja, ga prelijte z vročo vodo, počakajte pet do deset minut in precedite. Po želji tako pripravljen čaj sladkajte z medom ter popijte svežega. Metin čaj Tudi meta je zaveznica dobre prebave in blaži težave s pekočo zgago. Skodelica čaja iz te rastline hitro prinese olajšanje. Jedilna soda V skodelici vode stopite žličko jedilne sode in popijte, vendar se tega načina poslužujte le občasno. Janežev čaj Janež je rastlina, katere semena blažijo pekočo zgago, koristna v ta namen je tudi kumina. Čajno žličko janeževih ali semen kumine prelijte z dvema decilitroma tople vode, počakajte 15 minut, precedite in popijte tako pripravljen čaj. Sprehod Pogosto in predolgo sedenje poslabša pekočo zgago. Gibanje na drugi strani omili težave, zato je, kadar vas pestijo, dobrodošel kratek sprehod. In tudi izogibanje začinjeni, mastni ter kisli hrani.