Se bom zredil, če jem po osmih zvečer?

Boste pridobili odvečne kilograme, če boste jedli pozno? Keri Gans, nutricionistka iz New Yorka, pravi: »Če boste jedli zdravo hrano pozno zvečer, se ne boste zredili, vendar se bo to zgodilo, če boste uživali preveč visokokaloričnih obrokov.«

Pri tem opozarja na več dejstev. »Če vaše telo potrebuje 1800 kalorij na dan za vzdrževanje zdrave telesne teže in ste do večera zaužili le 900, lahko brez skrbi zaužijete še 900 kalorij pred spanjem,« je pojasnila Keri Gans in dodala: »Težava je v naslednjem - več kot mine časa do večerje, bolj boste lačni, za večino ljudi pa to pomeni več možnosti za prenajedanje, kar vodi v prekomerno uživanje večinoma nezdrave hrane. Včasih to opisujem kot prispodobo o domino učinku – na hrano čakaš tako dolgo, da je ne moreš nehati jesti, ko končno pride, dobiš obrok.« Preberite na Polet.si