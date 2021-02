S športom nad slabo držo

Včasih so v ozadju bolezenski vzroki za otrokovo slabšo gibalno razvitost in neustrezno držo. FOTO: Albina Gavrilovic/Getty Images

Ključna redna športna dejavnost

Pomembne so krepilne in raztezne vaje za trebušne in hrbtne mišice.

Treba je ločiti med nepravilno držo in deformacijo ali asimetrijo.

Neprimerna telesna drža dolgoročno slabo vpliva na našo hrbtenico in povečuje možnosti za bolečine in okvare, zato je drža, ki jo razvijemo v dobi rasti, ključnega pomena.Vzroki za nastanek nepravilne drže pa niso enoznačni in vključujejo genetske, razvojne, mišično-skeletne in nevrološke dejavnike, pojasnjuje prof. dr., dr. med., iz Medicinskega centra Barsos:»Največji preskok med otrokovim odraščanjem je vstop v šolo. Namesto stalnega igranja, skakanja in gibanja se morajo navaditi na nekajurno sedenje za mizo v šoli. Ravno zato njihov nagon po gibanju začne slabeti. Zelo pomembna je opremljenost šolskih klopi, saj imajo lahko ključen vpliv na spremembo otrokove drže. Starši in učitelji ga morajo večkrat opozoriti na pravilno držo, če opazijo, da se dinamika njegovega telesnega gibanja prilagaja na sedeči položaj.«Jasno je torej, da so tisti otroci, ki so že prej potrebovali več spodbude za telesno dejavnost, med šolanjem doma še bolj zanemarili gibanje, je zaskrbljen sogovornik: »Otrokom je težko približati pomen zdravega gibanja na svežem zraku, ki je nujno potrebno za njihov razvoj, če morajo nenehno sedeti za računalniki. Tudi elektronske naprave imajo lahko velik vpliv na spremembe v telesni drži otrok. Delo prek računalnika ima precej drugačen ritem od običajnega šolskega dela v učilnici. Dejstvo je tudi, da imajo nekateri doma slabše razmere za delo, kar bi utegnilo vplivati tudi na njihovo poznejše zdravstveno stanje.«Gibanje je nujno potrebno v vseh življenjskih obdobjih, poleg tega, da pomaga preprečevati okvare in bolečine v hrbtenici, tudi izboljšuje trenutno počutje. Z redno športno dejavnostjo lahko popravimo slabo telesno držo in telesu zagotovimo normalen razvoj, poudarja prof. dr. Mavčič: »Pomembne so tudi krepilne in raztezne vaje za trebušne in hrbtne mišice. Ključna je aktivacija mišic, ki našemu telesu omogočajo stabilnost ter gibljivost. Prav v obdobju odraščanja se mišice podaljšujejo počasneje od skokovito rastočih kosti in utegnejo postati relativno prekratke, zato so raztezne vaje zelo priporočljive predvsem v tem življenjskem obdobju.«Otroka je nujno podučiti o posledicah slabe telesne drže in mu v zabavni obliki predstaviti vaje za preprečevanje te. Kot je že jasno, je nujno redno gibanje na svežem zraku, z njim izvajamo vaje in skrbimo za njegovo pravilno izvedbo, ob nepravilnem sedenju ga opozarjamo. »Je pa treba ločiti nepravilno držo (ki jo hoteno otrok takoj popravi) od morebitne zatrjene deformacije ali asimetrije (nepravilno oblikovan skelet, ki ga ni mogoče izravnati); v takšnih primerih opominjanje ne bo imelo nobene koristi, zato je potreben posvet s pediatrom in morda ortopedom,« še polaga na srce sogovornik.Telesne drže nikakor ne gre zanemariti, kot rečeno, se posledice kažejo kot okvare in bolečine. Te prizadenejo vrat in predel hrbta, slaba drža pa je lahko kriva tudi za slabo gibljivost hrbtenice, povečano telesno težo, utrujenost, v hujših primerih celo glavobole in psihično občutljivost, še sklene prof. dr. Mavčič: »Pri otrocih s slabo telesno držo so dolgoročno ne razvijejo dovolj motorične sposobnosti, pogosteje so bolni, lahko razvijejo slabo telesno samopodobo, vse to pa vpliva tudi na njihovo socialno prilagojenost in nemotiviranost. V posameznih primerih lahko obstajajo bolezenski vzroki za otrokovo slabšo gibalno razvitost in neustrezno držo. Ravno pri teh otrocih je še bolj pomembno v sodelovanju z ustreznimi strokovnjaki dognati, katere gibalne ali športne aktivnosti naj otrok intenzivno izvaja, da se zmanjšajo negativni vplivi osnovne bolezni na njegov telesni razvoj.«