Roke si obrišite v lase in zalepite lepilni trak na obraz

Za hitrejši in lepši videz kože na obrazu ter suhih in uničenih las si lahko učinkovito pomagate tudi z neobičajnimi pripomočki, ki so doma vedno na voljo.

Lepilni trak

Za odstranitev težke plasti večernih ličil lahko uporabimo lepilni trak, tisti platneni, iz prve pomoči. Z njim boste učinkovito in predvsem hitro odstranile vsa ličila, vključno z pudrom. Ta trik uporablja tudi pevka Lady Gaga.

Pecilni prašek

Da bi dosegle naraven, porjavel ten obraza, si lahko pomagate s pecilnim praškom, ki ga s trikotno gobico nanesete vzdolž nosa in pod očmi. Nato z gobico nanesite še malce tople nianse rdečila in zabrišite črtne linije. Na vrh in koren nosa nanesite osvetljevalec in spet razmažite. Obraz bo dobil mat videz.

Mazilo za hemoroide

Za takojšen učinek glajenja gub pod in okrog oči uporabite kremo za hemoroide. Krema stimulira obnovo kože, zmanjša otekline oz. otečene podočnjake in zgladi gube. Lahko jo uporabljate tudi vsak dan, kot denimo igralka Sandra Bullock.

Roke si obrišite v lase

Da bi lasem, še posebej v poletnem času, vrnile vlažnost, si poleg kakovostnih negovalnih šamponov lahko pomagate le z vodo. Močno sonce, morska voda, klimatizirani prostori in napačna prehrana še dodatno sušijo lase. Velikokrat na dan, še posebej sedaj, v času virusov, si peremo roke. Svojim lasem boste zelo koristile, če si boste vsakokrat obrisale roke vanje namesto v brisačo.

Roke si po umivanju obrišite v lase. FOTO: Andreypopov Getty Images/istockphoto

Lak za lase na noge

Ta stari trik prekrivanja pomarančne kože na nogah z lakom za lase še vedno uporablja veliko manekenk in slavnih osebnosti. Močnejši lak si poprskajte na noge in počakajte, da se posuši. Takoj boste občutile zategovanje kože. Zaradi laka celulit ne bo izginil, bo pa gladek sloj zagotovil drugačno lomljenje svetlobe in navidezno zgladil luknjice in izbokline.