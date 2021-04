Regrat razstruplja

Iz cvetov pripravimo sirup. FOTO: Madeleine Steinbach/Getty Images

Zdravilno vpliva zlasti na jetra in ledvice.

Za regratov cvet pravijo, da je edini, ki predstavlja troje nebesnih teles: Sonce, Luno in zvezde. Rumeni cvet je kot Sonce, regratova lučka je kot Luna, ko pihnemo vanjo, pa semena (ki lahko po zraku prepotujejo tudi osem kilometrov) spominjajo na zvezde.Čeprav ga imamo za nadležen plevel, je zdravilna zel. Blagodati regrata so znane že dolgo, uporabljali so ga stari Egipčani, Grki in Rimljani, tudi v tradicionalni kitajski medicini. Nekoč so ga priporočali za tako rekoč vsako bolezen, tudi za bradavice, ki so jih zdravili s sokom, ki priteče iz stebelca, ko ga prelomimo. Tisočletja se je regratov tonik uporabljal kot pomoč jetrom pri odpravljanju strupov iz telesa, še danes je priljubljen za t. i. pomladno čiščenje telesa, razstrupljanje.Spodbuja presnovo, pomaga prebavnemu sistemu, koristi pri protinu, revmi, lenem črevesju, tudi težavah s kožo, slabokrvnosti, je nežni diuretik, čisti sluznico dihal.Organizem preskrbi s hranili, vitamini in minerali: vsebuje vitamin C, železo, kalcij, kalij. Jemo surovega, v solati, tudi kuhanega, dodajamo ga v smutije. Uporabna je tudi korenina, je zamenjava za kavo, sicer brez kofeina, ki jo lahko napravimo tudi sami; korenino operemo, razrežemo in posušimo v pečici (pri 40 Celzijevih stopinjah), potem pa zmeljemo v sekljalniku ali mlinčku za kavo in skuhamo. Ali pa naredimo čaj, ki ga ljudska medicina priporoča pri težavah z ledvicami, zadrževanju vode v telesu, celulitu in tudi debelosti.Uporabljamo ga tudi v lepotilne namene, kar so ženske nekoč s pridom uporabljale, regrat namreč vsebuje snovi, ki pomagajo čistiti kri in zmanjšati celulit.Zdaj je njegov čas, a pozor: nabiramo ga le na tistih travnikih, ki niso onesnaženi, torej blizu ceste in pognojeni ali polni pasjih kakcev.Za regratov čaj potrebujemo dve žlički suhe korenine, ki jo prelijemo z 250 ml vrele vode. Pokrijemo, po desetih minutah precedimo in popijemo, najbolje pol ure pred obrokom, zjutraj in zvečer. Za regratov sirup potrebujemo 250 cvetov, liter in pol vode, 2 limoni in kilogram sladkorja. Sveže nabrane in očiščene cvetove prelijemo z vodo, dodamo na kolobarje narezano limono in pokrijemo ter namakamo 24 ur. Potem precedimo, dodamo sladkor in kuhamo uro in pol pri zmerni temperaturi. Vlijemo v čiste steklenice in dobro zapremo.