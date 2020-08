Osvežen in negovan videz, ideje za masko za kožo

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Od nekdaj v službi lepote FOTOGRAFIJE: Guliver/Getty Images

Domače hranil polne maske naj bodo dodatna nega v vaši skrbi za lepo kožo.

Le kdo ni rad videti lepo, urejeno, negovano, prve gubice napademo z vsemi možnimi kremami, losjoni, serumi ... Z leti postaja koža ohlapna, pojavijo se vsi znaki staranja, starejša koža ima manj zaščitne maščobe, zato postane suha in potrebuje dodatno nego z veliko vlage. Pomagamo si lahko tudi z maskami, domačimi.Če se vam po kuhinji valja kakšna črna banana, naj ne roma v smeti. Uporabite jo za preprosto, a zelo učinkovito masko, ki bo kožo preskrbela z vlago, na dotik bo mehkejša, lepša. Z vilicami zmečkajte srednje veliko banano, da postane kremasta. Nanesite jo na očiščeno kožo obraza in vratu, sperite po dvajsetih minutah. Banani lahko dodate četrt jogurta in dve žlici medu, jogurt lahko zamenjate z žlico oljčnega olja.Masko, ki bo hkrati navlažila kožo in jo očistila odmrlih celic ter ji vrnila lesk, pripravimo iz soka pol limone in četrt skodelice oljčnega ali mandljevega olja. Za toniranje kože se od nekdaj uporablja (jabolčni) kis in tako je še danes. Za enakomeren ten in odstranjevanje madežev obenem pomešajte jušno žlico jabolčnega kisa in dve skodelici vode ter z mešanico operite obraz, lahko z vatko, ki jo pomakate v tekočino. Maska iz ovsenih kosmičev je hitra rešitev za lepši videz. V pol skodelice vroče (ne vrele) vode stresite tretjino skodelice ovsenih kosmičev. Pustite stati dve minuti, potem pa vmešajte 2 žlici jogurta, 2 žlici medu in beljak. Masko nanesite na obraz, vrat in dekolte, pustite 15 do 20 minut in sperite z mlačno vodo. Jogurt lahko tudi sam nanesete na obraz, pustite delovati 20 minut. Kožo bo očistil in zaprl pore. Za poživitveno masko žličko jogurta zmešajte s sokom in mesom četrt pomaranče ter čajno žličko aloje, naj deluje najmanj pet minut, potem sperite. Tudi med je lahko na obrazu sam, brez dodatkov, le pazite, da vam ne bo kapljal s kože.Ste že poskusili masko iz majoneze? Nekaj je stisnite na krožniček in potem razmažite po obrazu, po 20 minutah sperite. Koža bo gladka, žametno mehka. In za konec: jajce. Če imate suho kožo, razžvrkljajte samo rumenjak, če je vaša koža mastna, uporabite samo beljak, ki mu dodate nekaj limonovega soka, pri normalni koži uporabite celo jajce. Pustite delovati 15 do 20 minut in potem sperite.Po vsaki maski, ki jo vselej nanesete na očiščeno kožo, to negujte kot sicer, torej uporabite kremo, ki jo uporabljate. Masko je najbolje narediti zvečer, najbolje v sproščujoči kopeli, če nimate kadi, pa s skodelico toplega čaja ali kakava v roki.