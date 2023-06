Osamljeni po lastni izbiri

»Običajno imamo v življenju na Zemlji nekaj ljudi - tri, štiri iz svoje dušne skupine, lahko pa tudi samo enega človeka,« pravi Marcus Sorensen, energijski zdravilec iz šole Barbare Brennan in hipnoterapevt, ki je s področja regresije v pretekla življenja in v življenja med življenji diplomiral na Newtonovem inštitutu v ZDA.

»So pa tudi duše, ki se utelesijo same, in včasih je to njihova lekcija - zares osamljeno življenje. Seveda trpijo, ker smo ljudje bitja odnosov, a zavedati se je treba, da so si to zavestno izbrale. Običajno so si bili lahko v preteklih življenjih zelo blizu s svojo skupino in se spraševali, kako je, če pridejo na planet sami. A ko se znajdejo tu, vseeno čutijo primanjkljaj zaradi pomanjkanja bližine. Ko nato po smrti spet srečajo duše iz svoje dušne skupine v svetu duš, sledi olajšanje. Oddahnejo si, ko vidijo, da je tam nekdo zanje, da so si blizu z drugimi, čeprav so imele medtem na Zemlji morda odnos z nekom, ki je bil zanje sicer v redu spremljevalec, a ni bil njihova sorodna duša.«