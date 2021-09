Opozorila pacientov naj bodo slišana

Bolnik ima pravico do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe v skladu z medicinsko doktrino.

Tveganja za varnost

Zastopnik pacientovih pravic opozarja odgovorne in javnost na pritožbe in opozorila pacientov. FOTO: Wavebreakmedia/Getty Images

Varnost pacientov v Sloveniji je dobra, kar pa ne pomeni, da ne bi mogla biti še boljša.

Ko so pred tremi leti države članice Svetovne zdravstvene organizacije določile 17. september kot mednarodni dan varnosti bolnikov, so se zavezale, da je varnost pacientov ključna zdravstvena prednostna naloga, in se strinjale, da bodo ukrepale za zmanjšanje varnostnih odklonov v zdravstvenih ustanovah. Kot pravi zastopnica pacientovih pravic, dr. med., se varnost pacientov v Sloveniji ne razlikuje veliko od varnosti pacientov v drugih državah. »Res pa je, da nam še primanjkuje podatkov za pravilno oceno stanja, in upam, da bo nov sistem upravljanja varnostnih odklonov doprinesel k realnejši oceni. Verjamem, da je varnost pacientov v Sloveniji dobra, kar pa ne pomeni, da ne bi mogla biti še boljša – in to mora biti naš cilj,« pove sogovornica in pojasnjuje, kaj sploh varnostni odkloni so. »To so odstopanja v zdravstveni obravnavi pacienta in pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki bi lahko ali so že pri pacientu povzročili negativne posledice na zdravju in delovanju. Storjeni so lahko s storitvijo ali opustitvijo. Varnostni odklon ni komplikacija zdravstvene obravnave.«Kot zanimivost doda, da v Sloveniji vzpostavljamo nov sistem upravljanja varnostnih odklonov in tveganj za varnost, ki bo deloval na ravni vse Slovenije in bo temeljil na uporabi mednarodnega klasifikacijskega okvira za varnost pacientov (ICPS). Za sporočanje bo na voljo spletna aplikacija VAR-NET. V sistem bodo lahko sporočali vsi zdravstveni delavci in sodelavci ter tudi pacienti. Sistem za upravljanje varnostnih odklonov in tveganj za varnost pacientov v zdravstvu je pravzaprav varnostni program za učinkovito preventivno delovanje in izboljševanje varnosti pacientov pri zdravstveni obravnavi. Vključuje prepoznavanje, obravnavo in ukrepanje v povezavi z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov. V vsakem primeru pa velja, da je za pacienta pomembno, da lahko zaupa v varnost zdravstvenih storitev, zato mu morajo biti informacije o varnosti in ukrepih za njeno izboljšanje dostopne.Na vprašanje, koliko politika oziroma odgovorne institucije za zdravstvo prisluhnejo varuhom pacientovih pravic, kar se tiče njihove varnosti, pravočasne oskrbe, Duša Hlade Zore odgovarja: »Pravica do primerne kakovostne in varne zdravstvene oskrbe je ena od temeljnih pravic, določenih v zakonu o pacientovih pravicah. Prizadevanje za preprečitev vseh možnih vrst neželenih dogodkov, ki bi jih lahko utrpel pacient med zdravstveno obravnavo, je nujno potrebno in zastopniki pacientovih pravic zato na morebitne neželene dogodke nenehno opozarjamo. Glas zastopnika pacientovih pravic bi moral biti upoštevan, ker opozarja odgovorne in javnost na pritožbe in opozorila pacientov, torej je njihov glas. Je pa res, da si želimo, da bi bila opozorila o varnosti ne samo poslušana, ampak tudi slišana. Našim opozorilom in predlogom bolj ali manj prisluhnejo tudi odgovorne zdravstvene institucije, predvsem zdravstvene ustanove.«V vsakem primeru pa velja, da svetovni dan varnosti bolnikov, pacientov ni bil izbran naključno. »Globalna ozaveščenost in razumevanje varnosti pacientov sta nujna,« so si enotni zdravniki in dodajajo, da je varnost bolnikov osnova za kakovostno zdravstveno obravnavo.