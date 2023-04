Naj bo posledica pretiravanja s hrano sli uživanja določenih živil, napihnjenost je vse prej kot prijetna in seveda bi jo radi čim prej premagali. Kako? Eden od načinov je uživanje napitka iz sestavin, ki preženejo zoprno posledico krepčanja s hrano.

Kaj je v njem?

Ananas: Spodbuja prebavo hrane, pospešuje razgradnjo beljakovin in izmenjavo snovi v debelem črevesju in je odličen vir vitamina C ter mangana.

Meta: Dobro je znana po svojih blagodejnih učinkih na prebavo, pomirja prebavila in odpravlja prebavne težave, kot so krči, vetrovi in napihnjenost.

Ingver: Še en zaveznik dobre prebave in zdravih prebavil, med drugim blaži ali preprečuje krče v želodcu.

Kurkuma: Bogat vir antioksidantov, ki pomagajo pri premagovanju prebavnih težav.

Špinača: V njej je veliko železa, kalcija, vitamina C in A ter drugih vitaminov in mineralov, ki med drugim skrbijo tudi za dobro prebavo.

Po želji aloe vera: Spodbuja čiščenje prebavil ter pomaga pri zaprtju. Priporočljiva je tudi pri boleznih prebavil, kot so kronova bolezen ali razdražljivo črevesje.

Sestavine za napitek proti napihnjenosti

100 gramov špinače

30 gramov sveže mete

100 gramov ananasa

polovica jabolka

dve žlički medu

košček svežega ingverja

četrtina žličke prahu kurkume

četrtina limete

dva decilitra vode

Priprava:

Vse sestavine zmešajte v sesekljalniku in popijte sveže pripravljen napitek.