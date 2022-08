Nadležna napihnjenost

Skoraj četrtina sicer zdravih ljudi toži nad občasno napihnjenostjo v trebuhu, večina poroča o dokaj motečih znakih. Kakšnih deset odstotkov ljudi napihnjenost občuti redno, kar tri četrtine žensk pa tegoba spremlja med mesečnim perilom. V veliki večini primerov je posledica presežka in kopičenja črevesnih plinov, redko pa je lahko tudi simptom resnega obolenja.

Disciplina pri mizi

Napihnjenost občutimo kot nelagodje, povečan pritisk v želodčnem predelu in nekoliko zaokrožen trebuh. Največkrat si jo pridelamo sami, in sicer zaradi prehitrega hranjenja, med katerim zaužijemo preveč zraka, kriva sta lahko tudi klepetanje ob jedi in pitje po slamici. Povečana količina zraka je lahko tudi posledica plinov v prebavnem sistemu, ki nastanejo ob razgradnji določene vrste živil; telo takšne pline naravno odstranjuje, in sicer s spahovanjem, absorpcijo plina skozi stene prebavne cevi v kri in z vetrovi skozi zadnjik, pri njihovi presnovi pa sodelujejo tudi nekatere bakterije v prebavilih. Vetrovi, napenjanje, napihnjenost, bolečine v trebuhu in krči so pogostejši pri vegetarijancih in veganih, ki zaužijejo veliko rastlinske hrane in stročnic, več plinov nastaja tudi pri ljudeh s pomanjkanjem encimov za razgradnjo določenih sladkorjev.

Stročnice, križnice in kapusnice pred pripravo namakamo ali jih dlje kuhamo.

Težava je zares nadležna, a dobra novica je vsekakor ta, da si lahko največkrat pomagamo kar sami oziroma tegobo celo preprečimo. Denimo, z disciplino pri mizi. Jemo počasi in ne prevelikega obroka, hrano dobro prežvečimo. Izogibamo se gaziranim pijačam, ki vsebujejo ogljikov dioksid, pa pitju po slamici, tudi žvečilni gumiji so odsvetovani, saj med žvečenjem požiramo pline iz zraka, povrhu mnogi vsebujejo sladila sorbitol, ksilitol in manitol, ki so težko prebavljiva. Izogibamo se alkoholu, cigaretam in kavi. Oligosaharidi prav tako povzročajo napenjanje in napihnjenost, veliko jih vsebujejo stročnice, križnice in kapusnice, ki lahko povzročijo tudi bolečine in krče. Takšna živila pred pripravo namakamo ali pa podaljšamo čas kuhanja.

Mnogi trpijo za laktozno intoleranco, a zanjo ne vedo. Tako nevede, da ga ne zmorejo razgraditi, uživajo mlečni sladkor oziroma laktozo, ki v debelem črevesju spodbuja nastajanje plinov. Podobno jo lahko zagode fruktoza, nekaterim pa nagajajo jajca in gluten. Spremljajmo počutje po vsakem obroku in si zapišimo, katera jed nam je povzročala težave: seznam bo ob morebitnem pregledu pri zdravniku morda olajšal obravnavo. Napihnjenost in napenjanje sta lahko tudi posledici zaprtja, zato skrbimo za redno odvajanje blata. Težave pomagajo odpravljati kumina, ingver, kardamom, poprova meta, koriander, peteršilj, kamilice in janež, ki si jih pripravljamo kot čaj ali jih dodajamo k jedem kot začimbo.