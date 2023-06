Na pomoč, v ušesih mi šumi: neprijetna motnja, ki večinoma ni znak hujše bolezni

V ušesih nam lahko zvoni, šumi, utripa ali se pretaka, na prvi vtis pa se zdi, da zvok slišimo samo mi. Tinitus, kakor strokovnjaki imenujejo motnjo, je lahko objektiven ali subjektiven, prizadene pa od 15 do 20 odstotkov ljudi, navadno v odrasli dobi.

Znak resnih težav K zdravniku vsekakor morate, kadar se tinitus pojavi po infekciji zgornjih dihal, na primer prehladu, in po enem tednu ne izgine. Resno je treba vzeti tudi šumenje v ušesih, ki ga spremlja izguba sluha ali vrtoglavica. Obisk pri zdravniku je nujen tudi, kadar vam tinitus povzroča strahove ali vas dela depresivne.

Kadar gre za objektivni tinitus, je šumenje resnično in ga ob pregledu lahko sliši tudi zdravnik. V tem primeru gre za neko dogajanje v telesu, na primer močno povišan krvni tlak, ki ga uho posameznika zazna, drugi pa ga težko slišijo. Pojav je redek. Subjektivni tinitus zaznava le bolnik. Najpogostejši vzrok za njegov pojav je slabšanje sluha. Pojavi se lahko na primer, če imamo sluhovod zamašen z ušesnim maslom, pa tudi v primeru resnejših težav, kot je bolezen slušnih koščic. Redkeje je posledica drugih bolezni oziroma zdravstvenih težav, na primer meningitisa, multiple skleroze, poškodb glave in podobno. Šumenje v ušesih je lahko povezano s hormonskimi motnjami, jemanjem določenih zdravil in depresijo. Kadar smo pod stresom, se šumenje v ušesih navadno poslabša – postane glasnejše oziroma bolj moteče.

Najpogostejši vzroki

Najpogosteje se pojavi zaradi izgube sluha. Drobne čutne dlačice v notranjem ušesu se premikajo, ko v uho pridejo zvočni valovi. To premikanje ustvari električne signale, ki potujejo po živčevju iz ušesa v možgane, ti pa te signale interpretirajo. Kadar so čutne dlačice poškodovane, kar se zgodi s staranjem ali če smo redno izpostavljeni glasnim zvokom, lahko začnejo v možgane pošiljati električne impulze tudi brez zunanjih dražljajev. Dokaj pogost vzrok je infekcija ali blokada ušesnega kanala. Zaradi slednje se v ušesu ustvari pritisk, kar povzroči tinitus. Poškodbe glave ali vratu lahko poškodujejo notranje uho, ušesne živce ali s sluhom povezano delovanje možganov. Takšne poškodbe običajno povzročijo tinitus le v enem ušesu. Povzročijo ali poslabšajo ga lahko številna zdravila, med njimi nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID), nekateri antibiotiki, zdravila proti raku, tablete za odvajanje vode (diuretiki), zdravila proti malariji in antidepresivi.

Zdravljenje

Šumenje v ušesih diagnosticira otorinolaringolog. Na podlagi pogovora in testov (pregled ušes, sluha, ravnotežnega organa) bo ugotovil, ali gre za objektivni ali subjektivni tinitus, in predlagal zdravljenje. Če gre za objektivni tinitus, se zdravljenje osredotoča na zdravstveno težavo, ki tinitus povzroča (če se pojavi zaradi naglušnosti, lahko zdravnik priporoči uporabo slušnega aparata). Pri subjektivnem tinitusu vas bo zdravnik seznanil z dejstvom, da ste fizično zdravi in vam težavi ni treba posvečati posebne pozornosti. Včasih lahko predpiše zdravila, kot so anksiolitiki ali antidepresivi, večinoma pa razen pomiritve, da je vse v redu z vami, ni posebnega zdravljenja.

Eden od načinov spopadanja s subjektivnim tinitusom je poslušanje drugih, prijetnih zvokov, na primer šumenje morja. Prijetne zvoke poslušajte s slušalkami dovolj glasno, da preglasijo šumenje. Tako lahko preslepite možgane, da bodo začeli neprijeten zvok tinitusa obravnavati kot nemoteč.