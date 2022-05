Motoristi za zdravje moških so šli od Ljubljane do Kamnika

​DISTINGUISHED Gentleman's Ride je dogodek, ki mu v vsem letu ni para. To je projekt, ki ima med motoristi poseben status, hkrati pa spreminja življenja. Na isti dan se po vsem svetu v več kot 100 državah in v več kot 700 mestih zbere množica lepo urejenih motoristov, ki vozijo zloščene dvokolesnike in nosijo svoje najlepše obleke, predvsem pa na ta posebni dan poskrbijo za neverjetno pozitivno energijo.

Po dveh letih solo vožnje so se zbrali tudi pri nas in se zapeljali po ulicah prestolnice proti Kamniku. Dobrodelnega dogodka se je udeležilo več kot 120 uglednih motoristov, ki so s počasno vožnjo in dobrodelno noto opozarjali na moške bolezni, kot je rak na prostati, in na v današnji družbi še vedno premalo izpostavljeno problematiko, duševne bolezni moških, ki nemalokrat vodijo do prezgodnje smrti.

Letošnji dogodek je bil še bolj poseben, saj je letos minilo natanko deset let, odkar ga organizirajo v Sloveniji. Motoriste sta s kratkim nagovorom pozdravila tudi oba župana, v Ljubljani Zoran Janković, v Kamniku pa Matej Slapar. Prijetno druženje in seveda obvezno fotografiranje so začinili s sladkim presenečenjem, in sicer torto, ki se je ni branil niti podpredsednik društva Onkoman Jaka Jakopič.