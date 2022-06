Mislite, da so to vaše navade, v resnici pa je genetika: presenečeni boste, ko boste prebrali, kaj vse so nam dali starši

Ko govorimo o genetiki, ljudje običajno najprej pomislimo na videz, kakšne osnovne lastnosti in podobno, a genetika prenaša veliko več kot barvo las in oči, poteze obraza ... Presenečeni boste, ko boste prebrali, katere navade so dedne.

Malo spanca

Strokovnjaki priporočajo približno osem ur spanja na noč, nekateri pa spijo manj, a so vseeno spočiti in čili. Verjeli ali ne, obstajajo ljudje, ki delujejo odlično že po štirih do šestih urah spanja, in to zaradi gena, ki ga ima približno pet odstotkov ljudi. Ta jim omogoča, da med spanjem učinkoviteje izločajo toksine iz možganov in telesa kot drugi ljudje, zato jim je dovolj krajši počitek.

Toleranca na bolečino in začinjeno hrano

Ali imate visok prag tolerance za bolečino in začinjeno hrano ali pa sploh ne, je odvisno od genetike. Na občutljivost za bolečino vpliva tudi gen MC1R, ki med drugim 'daje' rdeče lase, zato so rdečelasci praviloma manj občutljivi za bolečino.

Potreba po socializaciji

Znanstveniki so proučevali gene, ki so povezani z občutki žalosti, in izkazalo se je, da ti geni vplivajo na potrebo po socializaciji in na občutek osamljenosti. Z drugimi besedami, genetika je odgovorna za to, zakaj so nekateri ljudje tako družabni in morajo biti z drugimi ljudmi, drugi pa najdejo srečo v osamljenosti in izolaciji od drugih.

Reakcija na kofein

Odmor za kavo je za nekatere obvezen del dnevne rutine, brez jutranjega odmerka kofeina ne gredo nikamor. Po drugi strani pa so tukaj tisti, ki kofeina preprosto ne prenašajo. Krivec? Geni. Pravzaprav gen CYP1A2, ki nadzoruje presnovo kave in glede na to, kako hiter ali počasen je metabolizem, odloča o tem, kako se naše telo odzove na kofein.

Spogledovanje in nezvestoba

Nezvestobe ni mogoče na noben način upravičiti, vendar študije kažejo, da je varanje nekaterim res »v krvi«. Po znanstvenih podatkih je za nezvestobo in promiskuiteto odgovorna genetska variacija DRD4, imenovana 7R+. In čeprav je zvestoba pravzaprav stvar izbire, se zdi, da se nekateri ljudje zaradi genetike težje uprejo skušnjavi.