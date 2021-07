Kako do lepše kože? Ponujamo vam idejo

Valjček za obraz je sijajen pripomoček za nego kože, največkrat so iz poldragega kamna žada ali roževca. Redna uporaba ohranja prožnost kože, izboljša pretok, cirkulacijo krvi, poleg tega naj bi blažila videz gub in podočnjakov ter preprečevala nastanek mozoljev.



Uporaba je preprosta, hitro jo boste usvojili in redno vključevali v vsakodnevno nego, najbolje večerno. Obraz najprej dobro očistimo in umijemo ter osušimo. Potem na kožo nanesemo nekaj kapljic olja ali vlažilne kreme ter valjček nežno premikamo po obrazu, vedno ga vlečemo od spodaj navzgor, tudi na vratu ga lahko uporabimo, vlečemo proti bradi. Uporabimo ga lahko tudi v kombinaciji z masko: nanesemo jo na očiščeno kožo obraza in potem povaljamo ter tako okrepimo njeno učinkovitost. In kakšen naj bo pritisk? Tak, da nam je še prijetno.



Pravzaprav gre za masažo obraza, ki ne izboljša samo prekrvitve, pač pa tudi odpravlja napetost. Ker je kamen hladen, kožo poživi in osveži, za še večji učinek ga lahko potopimo v hladno vodo.

