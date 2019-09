Vzorce je treba odpraviti

Potrebna preobrazba

Ko vzorce ozavestimo in spustimo, se nam ne ponavljajo več vedno enake situacije. FOTO: Guliver/Getty Images

Vzorci nas omejujejo na vseh ravneh. So prepričanja, ki jih dobimo v zgodnjem otroštvu in se nam zasidrajo globoko v podzavest, včasih jih prinesemo s sabo celo iz preteklih življenj. Če ste bili pogosto suženj in služabnik, imate morda vzorce, povezane s strahom in uklanjanjem avtoriteti, nase prevzemate bremena drugih in ste na splošno podrejeni in ustrežljivi. Dokler vzorca ne ozavestite in presežete, se vam ponavljajo odnosi, ki vedno znova zrcalijo vaš vzorec podrejenosti. Ne znate se postaviti zase, biti samostojni in zasijati v tem, kar ste, saj se nenehno omejujete, šefom si ne upate ugovarjati, zato ste pogosto na slabšem kot drugi.Vzorci so naša lekcija življenja, najgloblja prepričanja; lahko se jih naučimo, priučimo ali so nam vsiljeni. Pogosto so povezani z odraščanjem, socializacijo in učenjem. Čeprav težko razumemo, da je tako, jih vedno dobimo, ker jih potrebujemo. Naša duša namreč poišče najboljše učne razmere, glede na to pa se odloči, pri kakšni mami in očetu se bo reinkarnirala, da bo dobila prav tiste vzorce, lekcije, ki jih mora predelati. Nekateri ljudje še vedno težko razumejo in sprejmejo, da naša duša poišče starše, a tako je. Živimo v družini, ki nam omogoča, da doživljamo stvari, ki so za nas kot boleče, krivične, saj smo kot duša te izzive potrebovali za rast. Prav po to smo prišli v določeno družino. Treba je poudariti, da nam starši čustveno napornih stvari ne počnejo zato, da bi nas prizadeli, ranili ali nas tako ali drugače zlorabili. Ravnajo tako, kot so se naučili od svojih staršev. Kar nosijo v sebi iz otroštva ali so izkusili v življenju, se namreč avtomatično energijsko prenaša na otroke.Vzorci so kot trn v telesu. Nekdo nam stopi na nogo, kjer imamo trn. Odzovemo se agresivno, osebo naderemo, lahko tudi udarimo, obsojamo, smo žaljivi, čeprav ni vedela za naš trn oziroma vzorec, bila je le sprožilec naše bolečine – vzorca iz otroštva ali preteklih življenj. Če trna oz. vzorca ne bomo izpulili, se bo zagnojil in imeli bomo težave. Vzorci namreč povzročajo nelagodje in težave, če jih ne ozavestimo in ne predelamo, lahko sprožijo bolezni, ki so v resnici blokirana negativna ranjena čustva. Ko smo ujeti v negativne občutke, nas vzorci blokirajo, povzročajo nezadovoljstvo, nemir, konfliktne situacije, zveze z napačnimi partnerji, za vse to pa običajno krivimo druge. Partnerji so na primer pogosto najboljši sprožilci naših vzorcev. Toda dokler za svoje situacije obsojamo druge, smo še daleč od lepega in srečnega življenja. Niti v šoli ne moremo naprej, dokler ne usvojimo določenega znanja. V življenju je enako – dokler lekcij ne predelamo, se nam bodo dogajale slabe stvari, samo igralci se bodo menjali. Šele ko toliko dozorimo, da jih predelamo, spoznamo, da nam takšno življenje ni več všeč, si želimo spremembo. Takrat lahko vzorce presežemo. A ker smo jih dolga leta nosili v sebi, so v naši podzavesti zakoreninjeni. Tak proces zato poteka korak za korakom, potrebna sta čas in redno delo, če jih želimo predelati temeljito in korenito. Ko vzorce kot plevel izpulimo s koreninami vred, se ne bodo več pojavili. A duhovni učitelji pravijo, da se vseh ne moremo znebiti, saj bi za to potrebovali nekaj življenj dela na sebi. A že ko jih predelamo od 70 do 80 odstotkov, postane naše življenje lepše, bolj umirjeno, manj situacij in ljudi nas vznemirja. Preidemo v pozitivno energijo in privabljamo takšne situacije in ljudi. Predvsem pa smo zdravi. Delo na sebi je namreč življenjska stalnica in se ne konča, a z rezultati pride tudi zadovoljstvo.