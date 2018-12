Tako na telo vpliva cimet

Zimski čas je tisti, v katerem večkrat zadiši po cimetu. Slaščice in pijače v mrzlem delu leta brez njega preprosto ne dosežejo svojega namena, ni pa ta začimba prijetna le za nos in brbončice, temveč pozitivno vpliva na zdravje. Izberite cejlonski cimet in z njim čim večkrat obogatite jedi. Ne bo vam žal, kajti: Cimet deluje protivnetno Že dolgo je znano, da cimet vsebuje številne antioksidante, ki telo varujejo pred delovanjem prostih radikalov ter ga tako ščitijo pred številnimi kroničnimi boleznimi, ki nastanejo kot posledica telesnih vnetji. Ob tem varuje pred okužbami in spodbuja celjenje poškodovanih tkiv. Znižuje količino sladkorja v krvi Pozimi nas kaj rade zamikajo sladke dobrote, cimet pa varuje pred negativnimi vplivi sladkorja na zdravje. Izboljšuje namreč občutljivost organizma na inzulin, uravnava količino krvnega sladkorja, s tem niža tveganje za sladkorno bolezen tipa dve in dokazano niža količino holesterola ter trigliceridov v krvi, kar pomeni, da pozitivno vpliva na zdravje srca. Varuje pred bakterijskimi in glivičnimi obolenji Ena glavnih aktivnih sestavin v cimetu je cinamaldehid, ki uspešno premaguje glivične in bakterijske okužbe, ščiti pred njimi in skrbi tudi za pravilno ravnovesje hormonov. Preprečuje slab zadah Cimet dokazano deluje protimikrobno, kar pomeni, da v ustih preprečuje pretirano razmnoževanje bakteriji, ki so odgovorne za slab zadah.Dodajte ga vodi in z njim izpirajte ustno votlino. Pomaga pri hujšanju Cimet pozitivno vpliva na presnovo in s tem pripomore k izgubi odvečnih kilogramov. Zlasti je v ta namen učinkovit v kombinaciji z medom: pol žličke mletega cimeta in žlico medu dodajte dvema decilitroma vode. Polovico napitka popite zjutraj na prazen želodec, polovico zvečer. Ponavljajte vsak dan in na dolgi rok se bodo zagotovo pokazali pozitivni učinki.