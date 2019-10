Najboljši čas za prhanje, če želite lepo in zdravo kožo

Kdaj se praviloma prhate? Če sodite med tiste, ki si za to opravilo čas namenijo zjutraj, ste med večino. Kajti, kot je dokazala švedska raziskava, se zjutraj prha 61 odstotkov prebivalcev stare celine.

A dermatolog Simon Zokaie pravi, da to za zdravje in lepoto polti ni najboljši čas. Po njegovem mnenju se je namreč bolje prhati zvečer.

Zakaj?

»V kolikor pred spanjem na koži ostanejo umazanija, mikrobi in toksini, s katerimi čez dan prihaja v stik, obstaja velika verjetnost, da se bodo zamašile pore in bodo nastali ogrci ter mozolji, na dolgi rok pa nečistoča na polti pušča trajne poškodbe.«

Z njim se strinja tudi vodja omenjene študije, Boris Raspudic:

»Večna debata je, ali se je bolje prhati zjutraj ali zvečer. Zagovorniki jutranjega ter pristaši večernega prhanja izpostavljajo pozitivne učinke prvega oziroma drugega, a z vidika zdravja in lepote polti je prhanje zvečer nedvomno najboljša izbira. Saj se z njim s polti izpira vsa umazanija, ki ji, če čez noč ostane na njej, lahko škoduje.« Ni vse izgubljeno Jutranja prha res prebuja, poživlja ter zagotavlja novo energijo, a premore manjše pozitivne učinke na kožo, kot večerna. Če vendarle vztrajajte pri jutranjem poživljanju pa je priporočljivo kožo zvečer vsaj splakniti z mlačno vodo in tako pripomoči k njenemu zdravju ter lepoti.