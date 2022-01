Bolje kot horoskop: Japonci so prepričani, da značaj človeka določa krvna skupina

V prvem desetletju 20. stoletja je avstrijski zdravnik Karl Landsteiner razdelil človeško kri na štiri danes znane krvne skupine: 0, A, B in AB. Krvna skupina je podedovana in nespremenljiva lastnost človeka, vsaka pa ima svoje posebnosti, ki v veliki meri določajo naše življenje in po mnenju Japoncev tudi naš značaj. V deželi vzhajajočega sonca namreč velja prepričanje, da krvna skupina vpliva na življenje, delo in ljubezen.

Leta 1927 je japonski profesor Takeji Furukawa predstavil svojo študijo temperamenta skozi krvne skupine, ki je zaznamovala začetek japonske kulture prepričanja, da krvna skupina resnično določa osebnost, vse pa je doseglo vrhunec po tem, ko je japonski novinar Masahiko Nomi v poznih 70. letih prejšnjega stoletja objavil serijo knjig Blood Type Humanics, v kateri je razvil Furukawovo teorijo, piše net.hr.

Kako se torej po mnenju Japoncev razlikujejo ljudje glede na krvno skupino?

Ljudje s krvno skupino 0

Ljudje s krvno skupino 0 so organizirani in odločni. Uživajo v občutku moči. Ko ga enkrat pridobijo, se ga ne obotavljajo uporabljati. So konkurenčni in bodo naredili vse, da dosežejo svoje cilje. Bolje služijo denar, kot pa gradijo prijateljstva.

Idealna delovna mesta za krvno skupino 0: politik, bankir, minister, profesionalni športnik, menedžer, podjetnik.

Ljudje s krvno skupino A

Ljudje s krvno skupino A so pogosto vztrajni, zanesljivi in ​​radi imajo red v svojem delovnem okolju. So natančni, vendar niso nagnjeni k poklicem, v katerih se od njih zahteva kreativno razmišljanje. So dobri ekipni igralci in slabi menedžerji. V nasprotju z ljudi s krvno skupino 0, ki so pogosto živčni in nepotrpežljivi, so ljudje s krvno skupino A zelo mirni in potrpežljivi.

Idealna delovna mesta za krvno skupino A: računovodja, ekonomist, računovodja, knjižničar, programer.

Ljudje s krvno skupino B

Osebe s krvno skupino B spremlja glas zelo ustvarjalnih, poštenih in marljivih ljudi. Žal pa zaradi njihove poslušnosti in premajhne podjetnosti ter želje po iniciativi napredujejo počasi. Delajo stvari na svoj način, čeprav včasih kršijo pravila.

Idealna delovna mesta za krvno skupino B: detektiv, umetnik, psihiater, kuhar, frizer.

Ljudje s krvno skupino AB

Ljudje s krvno skupino AB so izjemno občutljivi in ​​zlahka prizadeti. Najboljši so na področju strateškega načrtovanja, diplomacije in prava. So dobro organizirani in odlični pogajalci, zato so idealni, ko morajo stati med dvema ognjema.

Idealna delovna mesta za krvno skupino AB: učitelj, odvetnik, veleposlanik, natakar, umetnik, prodajalec/prodajni popotnik, socialni delavec.