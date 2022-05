Babice spreminjajo svet, ob mednarodnem dnevu babištva poudarja stroka, medtem ko si prizadeva še okrepiti prepoznavnost tega dragocenega in nepogrešljivega poklica, ki temelji na sočutju, solidarnosti, razumevanju in brezmejni podpori.

Babice zagotavljajo varno in kakovostno načrtovanje družine, nosečniško obdobje, porod in poporodno obdobje ter podporo celotni družini in posledično družbi, vse bolj pa so tudi zagovornice pravic žensk.

Plemenito poslanstvo

Spodbujajo enakopravnost med spoloma, borijo se proti krivicam, pohabljanju ženskih spolnih organov, spolnemu nasilju in nadlegovanju ter sploh neprimerni obravnavi ženske in deklet.

1992. smo prvič uradno proslavili babice.

Prizadevajo si za sodelovanje vseh deležnikov v družbi, da bi ženskam in dekletom zagotovili enakovredno obravnavo, dostop do zdravstvenega sistema, spolno in reproduktivno zdravje, dobro psihofizično počutje nosečnic, porodnic in otročnic, širšo podporo dojenju, mednarodni dan babic, ki ga stroka pripravlja že tri desetletja, vse od 1992., pa je vsako leto priložnost za predstavitev tega plemenitega poslanstva ter novih izzivov, s katerimi se spopada poklic, ki skrbi za boljši jutri.

Letošnji je še toliko bolj poseben, saj Mednarodna konfederacija babic (ICM), katere članica je tudi slovenska Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, praznuje sto let pomembnega delovanja in velikega napredka.

Združuje več kot 90 nacionalnih združenj babic, je nevladna organizacija in tesno sodeluje s številnimi drugimi mednarodnimi organizacijami v doseganju skupnih ciljev v skrbi za matere in otroke.