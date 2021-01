Antioksidanti varujejo celice

Ste danes že pojedli (rdeče) jabolko? FOTO: Asashka/Getty Images

Koristna živila

Preveč jih lahko škodi Čeprav so antioksidanti zelo koristni za delovanje organizma in celic, pa so preveliki odmerki oz. namerno dodajanje preveč antioksidantov, predvsem s prehranskimi dopolnili, lahko škodljivi, pojasni Irena Kumelj iz Medicinskega centra Barsos. »V telesu lahko namreč delujejo povsem nasprotno, torej kot prooksidanti, kar pomeni, da lahko celo pospešijo nastajanje oksidativnih poškodb.«

Kombinacija antioksidantov je veliko bolj učinkovita kot enaka količina posameznih.

Antioksidanti so hranila, ki preprečujejo prostim radikalom, da bi napadli in uničili telesne celice. Prosti radikali pospešujejo staranje kože, slabijo imunski sistem, zmanjšujejo telesno sposobnost in vplivajo na živčni sistem.»Pri uporabi kisika, ki je eden od najpomembnejših gradnikov v telesu, nastajajo prosti radikali. Ti v telesu sprožijo verižne kemične reakcije, ki poškodujejo celice. Proces imenujemo oksidativni stres. Naloga antioksidantov je torej, da preprečijo ali upočasnijo oksidacijo pomembnih celičnih sestavin na različne načine. Delujejo kot lovilci prostih radikalov in se po reakciji z njimi pretvorijo v stabilnejše in manj škodljive radikale, ki jih telo izloči,« pravi, dr. med.,specialistka pediatrije iz Medicinskega centra Barsos.Na vprašanje, kako antioksidanti delujejo v telesu oz. kaj pomeni, da je zanje značilno sinergično delovanje, sogovornica odgovarja: »Ker v našem telesu nastajajo prosti radikali, so antioksidanti v telesu za to, da jih uravnotežijo. Zaradi njih prosti radikali, ki bi lahko škodovali našemu telesu, niso več aktivni. Antioksidanti delujejo torej sinergično, kar pomeni, da so najbolj učinkoviti, ko delujejo v določenih kombinacijah, oziroma je kombinacija veliko bolj učinkovita kot enaka količina posameznih antioksidantov.«Čeprav se je prostim radikalom nemogoče izogniti, pa lahko bistveno omilimo njihovo delovanje z uravnoteženo prehrano, še pravi sogovornica. Nekatere antioksidante telo proizvaja samo, spet druge moramo vnesti s hrano ali prehranskimi dopolnili, ko je to potrebno.Med antioksidante spadajo karotenoidi, kot so betakaroten, likopen in vitamini C, E in A. Vsi ti zavirajo oksidacijo in druge reakcije, ki jih povzročajo kisik, peroksidi in prosti radikali, pravi Irena Kumelj.»Vitamin C je eden najpomembnejših antioksidantov, ki ima pozitiven vpliv na imunski sistem. Vitamin E je ključen za celično presnovo, saj preprečuje staranje tkiva oziroma celic ter njihovo odmiranje. Vitamin A je nujen za razvoj zarodka, normalne reproduktivne funkcije, zaznavo svetlobe in barv ter razvoj kosti. Kot antioksidant povečuje odpornost, krepi lase in nohte ter pomaga pri kožnih težavah.« Poleg omenjenih sta pomembna še selen in cink, med antioksidante pa med drugim štejemo flavonoide, izoflavone, koencim Q10 in ubikinon.Raziskave kažejo, da imajo antioksidativna živila, čaji in zelišča številne koristi. Med živila, ki vsebujejo največji delež antioksidantov, spadajo divje borovnice, rdeči fižol, fižol pinto, borovnice, brusnice, artičoke, robide, slive, maline, jagode, rdeča jabolka in češnje.