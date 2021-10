Pet bolečih resnic o žalovanju, ki vam jih nihče ne pove

Živimo v hitro razvijajoči se kulturi, ki nam narekuje »preboli to« in »premakni se čim prej naprej«. A žalovanje ni linearno, kot ga na primer predstavljajo številni članki, videoposnetki in knjige. Obstaja tudi druga stran žalovanja, o kateri ljudje ne govorijo veliko, ker se je z njo težje spoprijeti, a se ji nikakor ni moč izogniti.



Pred vami je pet bolečih resnic, ki vam jih o žalovanju ob smrti ljubljene osebe nihče ne pove.

Čas ne prinese čarobne ozdravitve Pravijo, da čas zaceli vse rane. Toda žalovanje ni rana, podplutba ali brazgotina – je kot tetovaža. Besede, ki jih slišite ali preberete, vas bodo pomirile, vendar bo izguba ljubljene osebe za vedno vtisnjena v vas; postala bo neuničljiv del tega, kar ste. Lahko boste odmislili, vendar nikoli ne boste pozabili tega, kar se je zgodilo. Tega ne morete izbrisati, preprosto najdete način, da s to 'tetovažo' nadaljujete življenje.

Ljudje bodo čez nekaj časa pričakovali, da boste stari vi Ko boste izgubili nekoga, ki vam je blizu, se bodo vaši temelji zamajali in nikoli ne boste več isti. Za druge bo to kot gledanje tragičnega filma in vsi filmi se končajo. Toda ta ne in nekateri tega ne bodo mogli dojeti. Pričakovali bodo, da boste delali stvari, ki ste jih delali prej, in da se boste vrnili k svojemu staremu jazu. Ne vedo, da ste se spremenili, kljub temu da ste videti enako in da vaše življenje teče naprej. 'Normalno' ima za vas zdaj drugačen pomen in le malo ljudi bo sprejelo novo različico.

Ljudje vas bodo v nekem trenutku nehali izpraševati, kako ste Prvih nekaj tednov žalovanja vključuje številne ljudi, ki vas zasipajo z dobrimi željami, upanjem, močjo in podporo, vendar se bo število sporočil in klicev postopoma zmanjševalo. 'Film' se bo zanje končal in ne bodo se zavedali, da ga za vas nikoli ne bo konec. In to je v redu. Doživljanje žalovanja se razlikuje od osebe do osebe, za nekatere je lahko 'preveč' ali 'predolgo', zlasti za tiste, ki v svojem življenju še niso izgubili pomembne in ljubljene osebe. Domnevali bodo, da vam je bolje, in vas po preteku družbeno sprejemljivega časovnega okvira žalovanja prenehali izpraševati, kako ste.

Marsikaj bo sprožilo žalost, ne glede na to, kako močno se boste s tem borili Nekateri ljudje še vedno ne morejo videti reševalnih vozil ali bolnišnic, ne da bi pri tem začutili pretresljivo žalost. A sproži jo lahko kar koli. Bolečina se vrne in zbode enako kot prvi dan, ko ste izgubili ljubljeno osebo. Odkriti morate načine, kako se pomiriti in premagati ta čustveni vrtiljak.

Faze žalosti se izmenjujejo in nimajo časovnice Za žalovanje ob izgubi ljubljene osebe ni nobenih pravil. Depresija lahko pride pred jezo, jeza lahko pride pred jokom, jok lahko pride pred sprejetjem in depresija lahko pride tudi po sprejetju. Vse je lahko pomešano in ni nujno, da ima smisel. Nekega dne se boste zbudili in se počutili, kot da ste čustva končno ukrotili, drug dan pa boste imeli občutek, da ste spet na začetku. Morda bodo potrebni meseci, leta, dnevi ali vse življenje, da boste našli notranji mir ali ozdravitev. In s to nepredvidljivostjo se boste morali naučiti živeti ...



