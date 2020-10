Zakaj moški varajo? Elitno escort dekle pozna razloge

Samantha X je bila šest let elitno escort dekle in trdi, da je moške spoznala v dno duše, zato pozna resnične razloge, zaradi katerih varajo svoje partnerice.



Seksi spremljevalka pravi, da bo moški, ki je odločen prevarati partnerico ali ženo, to storil tako ali drugače, pa če je še tako zaposlen, pa če je koronavirus še tako zelo prisoten. Naštela je tudi razloge, zakaj varajo.

Odtujenost

Gre za moške, ki že dolga leta niso intimni z ženo in domov zgolj prinašajo denar, odnos je hladen ali pa ga sploh ni, vendar se zaradi denarja ali otrok ne želijo ločiti.

Naveličanost

V tej skupini so tisti, ki ljubijo svoje žene, ampak priznavajo, da potrebujejo več seksualnega vznemirjenja, ker so doma stvari postale monotone.

Libido

Samantha meni, da so to najbolj zapleteni moški, ki so srečno oženjeni, ljubijo svoje žene in imajo z njimi lep odnos. Pravzaprav ni razloga, da bi varali, a si ne morejo pomagati, da ne bi sem ter tja izživeli svojega libida še kje drugje. Prav tako Samantha misli, da žene večinoma vejo za nezvestobo svojih mož, a si raje zatiskajo oči pred resnico.